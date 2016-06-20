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حوادث المرور: وفاة 24 شخصا واصابة 1094 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 12:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
حوادث المرور: وفاة 24 شخصا واصابة 1094 آخرين خلال أسبوع

الجزائر- لقي 24 شخصا حتفهم واصيب 1094 اخرون في 913 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 07 الى 13 جوان الجاري على مستوى مناطق متفرقة من الوطن, حسب حصيلة أوردتها يوم الثلاثاء المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل أثقل حصـيلة على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 07 أشخاص و جرح 40 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 29 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ 2355 تدخلا سمح بإخماد 1866 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

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أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, فقد قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 990 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 943 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 4408 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 681 سيارة إسعاف و 520 شاحنة مضخة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 12:41
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حوادث المرور: وفاة 24 شخصا واصابة 1094 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 12:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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