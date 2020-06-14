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اتفاقية شراكة بين قدماء الكشافة ومركز حقن الدم بمستشفى مصطفى باشا

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 17:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
اتفاقية شراكة بين قدماء الكشافة ومركز حقن الدم بمستشفى مصطفى باشا

الجزائر - وقعت يوم الأحد بالجزائر العاصمة جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية اتفاقية شراكة مع مركز حقن الدم بالمركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا بهدف تأمين الدم لمرضى المستشفيات و ذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم.

و قد وقعت الاتفاقية على هامش حملة التبرع بالدم التي أطلقت بالتعاون مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين  بقاعة "حرشة حسان" ببلدية سيد امحمد, في اطار تعزيز الشراكة بين جمعيات المجتمع المدني و المؤسسات الصحية, كما أوضح لوأج محافظ ولاية الجزائر لقدماء الكشافة الإسلامية طارق عباد.

و أشار الى أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات التضامنية  لتلبية احتياجات مختلف المصالح الطبية و الاستعجالية و لانقاذ أرواح المحتاجين للدم مبرزا أن قدماء الكشافة الإسلامية  "شريك أساسي في مثل هذه العمليات التضامنية النبيلة ويعمل على دعم مثل مبادرات التبرع بالدم لتأمين كميات كبيرة لفائدة المرضى والجرحى في المستشفيات".

وأوضح أن الاتفاقية تخص تنظيم عمليات تبرع مشتركة طيلة السنة و أن جمعية قدماء الكشافة الاسلامية تطمح لجمع أزيد من 1.200 كيس دم خلال 2020 وبلوغ 5.000 خلال 2023 مع التزام المركز بتوفير الوسائل والأطقم الطبية والشبه طبية بغية تسهيل عملية التبرع بالدم.

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من جهته, ثمن رئيس مركز حقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا, الدكتور فريقة عصام, المبادرة, مؤكدا  أن الهدف من تنظيم مثل هذه الاتفاقيات هو تشجيع مختلف جمعيات المجتمع المدني والفاعلين في الميدان للإنخراط في تدعيم عمليات التحسيس بأهمية التبرع الطوعي بالدم لتوفير هذه المادة الحيوية للتكفل بالمرضى.

و تميز اللقاء التطوعي للتبرع بالدم الذي عرف مشاركة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لبطاشة, وأفواج كشفية وكذا ممثلي العديد من الجمعيات, إقبال على التبرع بالدم كما تم بالمناسبة تكريم العديد من المتبرعين نظير جهودهم في التبرع الطوعي المنظم دوريا لإنقاذ المرضى.

آخر تعديل على الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 18:22
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اتفاقية شراكة بين قدماء الكشافة ومركز حقن الدم بمستشفى مصطفى باشا
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 17:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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