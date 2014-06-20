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حوادث المرور: وفاة خمسة أشخاص وجرح 338 اخرين في أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
حوادث المرور: وفاة خمسة أشخاص وجرح 338 اخرين في أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر- توفي خمسة أشخاص وجرح 338 آخرين في حوادث مرور تم تسجيلها في الاسبوع الاول من الشهر الجاري بالمناطق الحضرية, حسب ما أفاد به يوم الاحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب المصدر ذاته, تم تسجيل, مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, ارتفاع في عدد حوادث المرور بـ (+26) حادث، و كذا في عدد الجرحى بـ (+25) جريح، و انخفاض في عدد الوفيات بـ  (-03) حالة.

كما تعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور حسب المديرية العامة للامن الوطني التي جددت دعوتها دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

آخر تعديل على الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:35
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حوادث المرور: وفاة خمسة أشخاص وجرح 338 اخرين في أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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