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مصالح الشرطة تتلقى أزيد من 630 ألف مكالمة هاتفية من المواطنين خلال ال3 أشهر الاخيرة عبر خطوطها المجانية

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 73 مرات

الجزائر - تلقت مصالح الشرطة أزيد من 630 ألف مكالمة هاتفية من المواطنين عبر خطوطها المجانية المخصصة للتواصل ( 1548 و17 النجدة والخط 104) خلال الفترة الممتدة من 01 مارس الى 31 ماي 2020 ، ما مكن ذات المصالح من تقديم المساعدة والنجدة والتوجيه للمواطن، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات المصدر فقد "أفاد العميد الأول للشرطة أعمر لعروم، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة عبر التراب الوطني، سجلت في الفترة الممتدة من 01 مارس إلى 31 ماي 2020، تلقي 632305 مكالمة هاتفية من المواطنين عبر خطوطها المجانية 1548 و17 النجدة والخط 104، ما مكن مصالح الشرطة بتقديم المساعدة والنجدة والتوجيه للمواطن".

و"تتصدر هذه المكالمات الهاتفية الواردة إلى قاعات العمليات عبر 48 أمن ولاية، طلبات النجدة والاستعلام والتوجيه بمجموع 242873 مكالمة، والتبليغ عن حوادث المرور 26833 مكالمة، التبليغ عن السرقات 22150 مكالمة، والتبليغ عن الحرائق 1662 مكالمة، وتقديم يد المساعدة والإغاثة 62582 مكالمة"، يضيف نفس المصدر.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا "تسجيل عدد معتبر من المكالمات الواردة من المواطنين وصل 187611 مكالمة تتعلق بمسائل مختلفة ومتنوعة، منها التبليغ عن مخالفات الحجر الصحي و الاخلال بتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا، ما يعكس مدى مشاركة المواطن في دعم جهود الشرطة للمساهمة في الوقاية من الوباء".

كما تضمنت هذه المكالمات "التبليغ عن المساس بالبيئة والعمران، والرفق بالحيوان، وأيضا التبليغ عن الجريمة، منها الترويج أو المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة والتبليغ عن المخالفات المرورية والمناورات الخطيرة".

وأبرز نفس المصدر أنه "بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، تبقى الأرقام الخضراء للشرطة 1548 و104 ورقم شرطة النجدة 17 على شبكة الهاتف الثابت، من أنجع الوسائل التكنولوجية العصرية والحديثة التي تعزز قنوات التواصل مع المواطن، بمقاربة جوارية ومجتمعية، بما يكرس ميدانيا فكرة +المواطن حلقة أساسية في المعادلة الأمنية+، كونه من خلال هذا التفاعل الاتصالي الدائم يساهم في استقرار المجتمع وأمنه".

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مصالح الشرطة تتلقى أزيد من 630 ألف مكالمة هاتفية من المواطنين خلال ال3 أشهر الاخيرة عبر خطوطها المجانية
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 73 مرة   شارك

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