أمن ولاية الجزائر يدعم كل جهود المجتمع المدني وقدماء الكشافة الإسلامية في مجابهة وباء كورونا

الجزائر - أكد رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب شرطة أمحمد بطاش اليوم السبت أن مصالحه تدعم جهود المجتمع المدني وقدماء الكشافة الاسلامية وكافة الأطراف الساهرين على حماية صحة وسلامة المواطن، وذلك منذ بداية تفشي فيروس كورونا (كوفيد19).

وأوضح مراقب شرطة أمحمد بطاش خلال تكريمه من طرف محافظة ولاية الجزائر لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية رفقة إطارات مختلف المصالح الأمنية التابعة لقطاع الاختصاص نظير المجهودات المبذولة في مجال التحسيس والوقاية من فيروس كورونا، أن "مصالحنا تدعم جهودكم المتعاضدة مع المجتمع المدني وكافة الأطراف الفاعلين والساهرين على صون وحماية صحة وسلامة المواطن وكذا أمن واستقرار البلاد".

وبالمناسبة اعتبر رئيس أمن ولاية الجزائر التكريم بمثابة "دعم معنوي وتشجيعي لجميع قوات الشرطة على تأدية مهامهم وخاصة في الظرف الصحي الاستثنائي، مبرزا أن "تدعيم المجهود الوطني لمجابهة هذا الداء الفتاك والسعي إلى الحد من انتشاره يتم بتطبيق كل المراسيم والقوانين"، مؤكدا التزام ومرافقة مصالح أمن ولاية الجزائر لكافة النشاطات والعمليات التضامنية لقدماء الكشافة الإسلامية.

بدورها كرمت مصالح أمن ولاية الجزائر المحافظ الولائي لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية طارق عباد، نظير ما قدمته الأسرة الكشفية من جهود متكاثفة في سبيل مجابهة تفشي الوباء كوفيد-19 وكذا عمليات التحسيس وتوزيع الأقنعة ضمن نشاط التضامني الجواري.

واستنادا للمحافظ الولائي لقدماء الكشافة الاسلامية فإن مبادرة التكريم اليوم تندرج في إطار "قافلة العرفان" التي تقوم بتكريمات رمزية لمختلف القطاعات والفاعلين في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد على غرار مصالح الأمن الوطني والأطباء والطواقم الشبه طبية وأعوان الحماية المدنية والنظافة

والتعقيم وغيرهم ممن يجابهون في الصفوف الأولى الوباء بكل عزم وتفان خدمة للمواطنين.

وأكد ذات المصدر أن قوات الأمن الولائي كانت في الصفوف الأولى منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد لمكافحة انتشاره، مضيفا أنها "رافقت مختلف برامج التوعية والتحسيس لمجابهة تفشي فيروس كورونا التي نظمتها مختلف المصالح العمومية وكذا عمليات توزيع الكمامات وإجلاء العائلات العالقة في الخارج وتساهم في فرض الحجر الصحي باحترافية عالية.

وتميز اللقاء التكريمي الذي تم بحضور رؤساء مختلف المصالح والفرق الأمنية التابعة لقطاع إختصاصه بتوزيع شهادات تقديرية وباقات من الورود والمصاحف في أجواء من الفرحة.