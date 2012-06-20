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كوفيد -19/الهلال الأحمر الجزائري: استفادة نحو 200 ألف عائلة من مساعدات غذائية

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
كوفيد -19/الهلال الأحمر الجزائري: استفادة نحو 200 ألف عائلة من مساعدات غذائية

البليدة - ناهز عدد العائلات التي استفادت من المساعدات الغذائية التي قدمها الهلال الاحمر الجزائري منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد, ال200 ألف عائلة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن, حسبما كشفت عنه يوم الجمعة بالبليدة رئيسته سعيدة بن حبيلس.

و أوضحت السيدة بن حبيلس لواج على هامش اشرافها بالقاعدة العسكرية ببوفاريك على عملية شحن طائرات عسكرية ب90 طنا من المواد الغذائية الموجهة لفائدة الشعب المالي, أن "نحو 200.000 عائلة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن و خاصة النائية منها استفادت من مساعدات غذائية قدمها الهلال الاحمر الجزائري منذ بداية تفشي فيروس كوفيد-19" .

و أضافت ذات المتحدثة أن هذه العمليات التضامنية ستتبع مستقبلا بأخرى بهدف مساعدة العائلات خاصة المعوزة منها و القاطنة بالمناطق النائية على تجاوز الازمة الصحية و ما نجم عنها من تداعيات عقب فرض الحجر الصحي.

و إلى جانب المساعدات الغذائية, تقول السيدة بن حبيلس, قام الهلال الاحمر الجزائري أيضا منذ بداية هذه الازمة الصحية شهر مارس المنصرم بتدعيم قدرات المؤسسات الاستشفائية بهدف مساعدتها على التكفل بالمرضى.

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و في هذا السياق, كشفت ذات المسؤولة عن اطلاق مبادرة تضامنية أخرى لفائدة القاطنين بالمناطق النائية و الحدودية تتمثل في تنظيم عيادات متنقلة لتمكينهم من تلقيح أبنائهم خاصة و أن العديد منهم أبدوا تخوفا من التنقل إلى العيادات عقب تفشي فيروس كورونا.

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كوفيد -19/الهلال الأحمر الجزائري: استفادة نحو 200 ألف عائلة من مساعدات غذائية
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 17:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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