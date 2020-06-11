وزارة التضامن تطلق خدمة الكترونية للتكفل بالمرأة بعد رفع الحجر الصحي

وأوضحت الوزيرة, خلال إشرافها على لقاء تشاوري حول تعزيز آليات التكفل بانشغالات الاسرة بعد رفع الحجر, أن هذا التطبيق الإلكتروني يسمح بالرد على انشغالات المرأة والاسرة بصفة عامة في فترة ما بعد بالحجر الصحي من خلال خلايا الاصغاء الموزعة على المستوى الوطني.
وفي هذا الصدد, ذكرت السيدة كريكو انها كلفت المجلس الوطني للأسرة والمرأة برصد واقع الاسر خلال فترة انتشار وباء كورونا والحجر الصحي المنزلي, مبرزة أن الاقتراحات المرفوعة إلى مصالحها تمحورت حول "تكثيف الجانب التوعوي للوقاية من هذا الوباء ومرافقة افراد الاسر لتجاوز الوضع الاستثنائي الناجم عن البقاء في البيوت, لاسيما بالنسبة للنساء الماكثات في المنزل".
وبعد أن ذكرت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين, افادت السيدة كريكو ان مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الوطن تتوفر على "فضاءات إصغاء تضمن التكفل النفسي والمرافقة واعادة الادماج العائلي والاجتماعي لهذه الفئات, وذلك بالتنسيق مع الشركاء المحليين من مكاتب الوساطة العائلية والصلح للوقاية من التفكك الأسري".
من جانبها, اكدت رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة, صباح عياشي, على ضرورة "رفع التحدي لفترة ما بعد كورونا من خلال بلورة استراتيجية جديدة تقوم على الاستمرارية في تفعيل الممارسات الايجابية", داعية الى تعزيز الاجراءات الوقائية وعلاقات التضامن الأسري والاجتماعي".