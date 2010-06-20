كوفيد-19: ابراز دور الهلال الأحمر الجزائري في تسيير الازمة الصحية

وفي هذا الإطار قدمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ملخصا عن الاعمال الإنسانية التي يقوم بها متطوعو الهلال الأحمر الجزائري عبر كامل التراب الوطني وعمليات التضامن الإنسانية في صالح سكان البلدان المجاورة من خلال الجمعيات الشقيقة.
وقد مست هذه المرافقة أيضا المهاجرين واللاجئين الصحراوين والسوريين والفلسطينيين وكذا الطلبة الافارقة في الجزائر", حسبما أشار البيان.
ومن جهته هنأ السيد روكا الهلال الأحمر الجزائري والمتطوعين على "تجندهم من اجل القيام بمهمتهم الإنسانية خاصة في هذه الفترة للازمة الصحية".
وصرح قائلا "النتائج المتحصل عليها دليل على التزام وكفاءة متطوعي الهلال الاحمر الجزائري ونحن فخورون بهم".
واتفق الطرفان على تعزيز شراكتهما، حسبما أوضح ذات المصدر.
من جهة أخرى جدد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تأكيد استعداده للقيام بزيارة عمل الى الهلال الأحمر الجزائري.