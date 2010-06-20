Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: ابراز دور الهلال الأحمر الجزائري في تسيير الازمة الصحية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 19:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
كوفيد-19: ابراز دور الهلال الأحمر الجزائري في تسيير الازمة الصحية

الجزائر - تم ابراز دور الهلال الأحمر الجزائري في تسيير ازمة جائحة كوفيد-19 ومرافقته لإجراءات الحجر الصحي التي اقرتها السلطات العمومية منذ شهر مارس الماضي، خلال ندوة نظمت بتقنية التواصل المرئي عن بعد بطلب من رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر و الهلال الأحمر السيد فرانسيسكو روكا، حسبما اكد اليوم الأربعاء بيان للهلال الأحمر الجزائري.

وفي هذا الإطار قدمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ملخصا عن الاعمال الإنسانية التي يقوم بها متطوعو الهلال الأحمر الجزائري عبر كامل التراب الوطني وعمليات التضامن الإنسانية في صالح سكان البلدان المجاورة من خلال الجمعيات الشقيقة.

وقد مست هذه المرافقة أيضا المهاجرين واللاجئين الصحراوين والسوريين والفلسطينيين وكذا الطلبة الافارقة في الجزائر", حسبما أشار البيان.

ومن جهته هنأ السيد روكا الهلال الأحمر الجزائري والمتطوعين على "تجندهم من اجل القيام بمهمتهم الإنسانية خاصة في هذه الفترة للازمة الصحية".

وصرح قائلا "النتائج المتحصل عليها دليل على التزام وكفاءة متطوعي الهلال الاحمر الجزائري ونحن فخورون بهم".

واتفق الطرفان على تعزيز شراكتهما، حسبما أوضح ذات المصدر.

من جهة أخرى جدد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر  تأكيد استعداده للقيام بزيارة عمل الى الهلال الأحمر الجزائري.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: ابراز دور الهلال الأحمر الجزائري في تسيير الازمة الصحية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 19:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.10

عرقاب يقوم بحركة واسعة في سلك مدراء الطاقة عبر 30 ولاية

20.06.10

المجاهدة العلجة عودية في ذمة الله

20.06.10

كوفيد-19 : تنصيب البروفسور بلحسين على رأس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات…

20.06.10

وزيرة الثقافة تترأس الاجتماع الثاني الموسع للجنة إعداد الخريطة الأثرية

20.06.10

مجلس المحاسبة: الإصلاحات المالية المعتمدة سمحت بالحفاظ على النمو الاقتصادي

20.06.10

هاتف: تنصيب مجموعة عمل من اجل تجسيد نصوص القوانين حول تحويل الأرقام

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

20.06.08

اجتماعات أوبك+ القادمة ستأخذ بعين الاعتبار عودة الانتاج الليبي

20.06.09

أوسعيد بلعيد: أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في الحوار "الجاد والمسؤول"