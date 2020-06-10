مكافحة الجريمة : توقيف عدة أشخاص عبر مختلف ولايات الوطن

ففي ولاية بسكرة, قامت عناصر تابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال نقطة مراقبة تم تنصيبها على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة وباتنة, بتوقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة وينحدر من بلدية الرصفة (بسطيف) يقود شاحنة نقل على متنها 30 قنطارا من أوراق التبغ (الشمة) دون سجل تجاري ولا فواتير.
وفي ولاية سطيف, تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية في دورية لها من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة ويسكن هو الآخر بقرية الرصفة يقود شاحنة صغيرة يحمل على متنها 10 قناطير من أوراق التبغ دون سجل تجاري ولا فواتير.
ومن جهة أخرى, نجحت عناصر الدرك الوطني في توقيف شخص في العقد الثالث من عمره عند نقطة تفتيش أقيمت على مستوى الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين سطيف والمسيلة, كان يحمل على متن شاحنة 19104 قارورة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع غير الشرعي, كما تم توقيف 4 أشخاص ينحدرون من أم البواقي وعنابة متورطين في نفس القضية على متن شاحنة صغيرة بحوزتهم 1248 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف العلامات, وذلك بولاية عنابة خلال دورية لعناصر الدرك الوطني من ناحية المنطقة الصناعية.
كما تم توقيف شخص آخر من طرف عناصر الدرك الوطني خلال دورية لهم على مستوى الطريق البلدي رقم 570 الرابط بين قرية معفر وعاصمة البلدية, بالغ من العمر 22 سنة يقطن بقرية الرصفة, حيث كان على متن شحنة صغيرة بحوزته 11 قنطارا من أوراق التبغ دون سجل تجاري ولا فواتير, ولنفس السبب تم توقيف شخص آخر يبلغ 27 سنة بولاية الوادي على مستوى الطريق الوطني رقم 48 يربط بين بسكرة والوادي, ينحدر من بلدية صالح باي (بسطيف), حيث كان يحمل على متن شاحنة صغيرة 35 قنطارا من التبغ (الشمة).