حوادث المرور: وفاة 27 شخصا واصابة 1205 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 1205 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية سجلت عبر مختلف مناطق الوطن خلال الفترة من 31 مايو إلى 6 يونيو الجاري, حسب ما أوردته يوم الثلاثاء الحصيلة الأسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بسكرة بوفاة خمسة (5) اشخاص و جرح 25 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 25 حادث مرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, عبر كافة التراب الوطني ب936 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية, لحثهم و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي, بالإضافة الى القيام ب1021 عملية تعقيم عبر 48 ولاية شملت عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية و الشوارع.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 4915 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 662 سيارة اسعاف و674 شاحنة مضخة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5278 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4748 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر, كما تمكنت من اخماد 1992 حرائق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.