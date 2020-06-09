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كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 16:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

الجزائر -أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, يوم الثلاثاء في بيان لها, عن الشروع في دفع الشطر الثاني لمنحة التضامن للمستفيدين و بنفس المبلغ (10000 دج) و ذلك في اطار دعم الأسر المتأثرة اجتماعيا و اقتصاديا من تدابير الوقاية من جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته.

و جاء في البيان: "في إطار استكمال مساعي السلطات العمومية في دعم الأسر المتأثرة اجتماعيا و اقتصاديا من تدابير الوقاية من جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته, و بعد الانتهاء من العملية الأولى لدفع منحة التضامن مقدرة بعشرة ألاف (10.000) دينار جزائري, فقد شرع في دفع الشطر الثاني بنفس المبلغ للمستفيدين المسجلين عبر جميع الولايات".

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و أكد المصدر ذاته أن "العملية متواصلة في ظروف حسنة مع إلزام السلطات المعنية بالانتهاء منها يوم الخميس 11 جوان 2020 كأقصى حد".

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 17:59
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كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 16:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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