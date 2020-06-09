كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

و جاء في البيان: "في إطار استكمال مساعي السلطات العمومية في دعم الأسر المتأثرة اجتماعيا و اقتصاديا من تدابير الوقاية من جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته, و بعد الانتهاء من العملية الأولى لدفع منحة التضامن مقدرة بعشرة ألاف (10.000) دينار جزائري, فقد شرع في دفع الشطر الثاني بنفس المبلغ للمستفيدين المسجلين عبر جميع الولايات".
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و أكد المصدر ذاته أن "العملية متواصلة في ظروف حسنة مع إلزام السلطات المعنية بالانتهاء منها يوم الخميس 11 جوان 2020 كأقصى حد".