حوادث المرور: مقتل 14 شخصا بورقلة خلال الخمسة أشهر الأخيرة

ووقعت أغلبية تلك الحوادث على مستوى الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة و غرداية و كذا الطريق الوطني رقم 3 بين ورقلة وتقرت علما أن هذين الطريقين يتميزان بكثافة حركة المرور.
كما أن معظم تلك الحوادث وقعت خلال شهري يناير و فبراير الماضيين بواقع 62 و 61 حادث مرور على التوالي فيما بلغ مجموع الجرحى خلال الشهرين المذكورين 170 جريحا بينما انخفضت نسبة الحوادث المسجلة بالولاية خلال الأشهر الأخرى التي تلتهما و ذلك تزامنا مع التدني النسبي لحركة مرور المركبات والتي جاءت نتيجة للحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية في إطار التصدي لجائحة كوفيد -19, مثلما أشير إليه.
و تعود أسباب حوادث المرور بالمنطقة إلى جملة من الأسباب أهمها العامل البشري المتمثل في السياقة بسرعة مفرطة و عدم التقيد بقوانين المرور.