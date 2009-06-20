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حوادث المرور: مقتل 14 شخصا بورقلة خلال الخمسة أشهر الأخيرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 15:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات

ورقلة - تسببت حوادث المرور التي وقعت خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020 بولاية ورقلة في مقتل 14 شخصا وإصابة 358 آخرا بجروح، حسب حصيلة نشرتها يوم الثلاثاء مديرية الحماية المدنية.

ووقعت أغلبية تلك الحوادث على مستوى الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة و غرداية و كذا الطريق الوطني رقم 3 بين ورقلة وتقرت علما أن هذين الطريقين يتميزان بكثافة حركة المرور.

كما أن معظم تلك الحوادث وقعت خلال شهري يناير و فبراير الماضيين بواقع 62 و 61 حادث مرور على التوالي فيما بلغ مجموع الجرحى خلال الشهرين المذكورين 170 جريحا بينما انخفضت نسبة الحوادث المسجلة بالولاية خلال الأشهر الأخرى التي تلتهما و ذلك تزامنا مع التدني النسبي لحركة مرور المركبات والتي جاءت نتيجة للحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية في إطار التصدي لجائحة كوفيد -19, مثلما أشير إليه.

و تعود أسباب حوادث المرور بالمنطقة إلى جملة من الأسباب أهمها العامل البشري المتمثل في السياقة بسرعة مفرطة و عدم التقيد بقوانين المرور.

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حوادث المرور: مقتل 14 شخصا بورقلة خلال الخمسة أشهر الأخيرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 15:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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