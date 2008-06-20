كوفيد-19: الهلال الأحمر الجزائري يستلم هبة من تجهيزات طبية بقيمة 17 مليون دج

الجزائر - استلم الاثنين الهلال الأحمر الجزائري هبة من تجهيزات و عتاد طبي بقيمة 17 مليون دج تقدم بها بنك بي ان بي باريبا الجزائر (BNP-Paribas El Djazaïr) بمناسبة التوقيع على اتفاقية في اطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

و تم التوقيع على الاتفاقية من طرف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس و المدير العام المساعد لبنك بي ان بي باريبا الجزائر, يوسف غولة, خلال حفل اقيم بمقر الهلال.

و أوضحت السيدة بن حبيلس بهذه المناسبة أن هذه الهبة المتكونة من أجهزة الرسم القلبي و شاشات تأتي في اطار تعزيز قدرات الهلال الأحمر الجزائري للقيام بمهمته الانسانية, خاصة في هذا الظرف المتميز بتفشي وباء فيروس كورونا, معربة عن شكرها لبنك بي ان بي باريبا الجزائر عن هذه المبادرة المتمثلة في هبة من أجهزة طبية استشفائية قيمتها 17 مليون دج موجهة للمنشئات الصحية في مناطق الظل و كذا المناطق المحرومة.

و قالت أن هذه الهبة من شأنها مساعدة الطواقم الطبية في هذه المناطق في مكافحة كوفيد-19.

وإذ أبرزت رغبة الهلال الأحمر الجزائري في المساهمة في المجال الصحي, أكدت السيد بن حبيلس أن هدف الهلال الأحمر الجزائري يتمثل في تعزيز قدرات المنشئات الصحية في مناطق الظل و التأكيد أن الهلال الأحمر هو مساعد للسلطات العمومية لكونه يكمل جهودها.

وذكرت في الاطار ذاته أن منظمتها قد تلقت مؤخرا مساعدة مالية قدرها 13 مليون دينار منحها بنك أي بي سي الجزائري لدعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا, مشيرة أن هذه القيمة قد مكنت من اقتناء عيادة متنقلة مجهزة بالكامل ستجوب المناطق المعوزة, خاصة بعد مرحلة كوفيد-19.

من جهته, أكد السيد غول أن بنك بي ان بي باريبا الجزائر قدم في اطار مكافحة وباء كورونا هبة من تجهيزات و عتاد طبي لصالح المستشفيات الجزائرية, إذ ستستخدم في تجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بالعتاد الضروري للمستخدمين و للمرضى على حد سواء, في اطار مكافحة كوفيد-19.

و أضاف "نفتخر بتقديم دعمنا للجهود التي تبذلها السلطات الصحية للحد من تفشي الجائحة", مبرزا أن بنك بي ان بي باريبا الجزائر يأمل من خلال هذه المبادرة المساهمة في تعزيز قدرات التكفل بالمرضى في المستشفيات الجزائرية.

و تندرج هذه العملية حسبه في اطار مخطط استعجالي دولي وضعه مجمع بي ان بي باريبا في بداية أزمة كوفيد-19 لمساعدة المستشفيات و السكان في ما لا يقل عن 30 بلدا.