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كوفيد-19 : وزارة الصحة تسلم  أقنعة واقية لجمعيات الفئات الهشة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 15:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
كوفيد-19 : وزارة الصحة تسلم  أقنعة واقية لجمعيات الفئات الهشة

الجزائر - سلمت الاثنين وزارة الصحة و السكان واصلاح  المستشفيات مجموعة من أقنعة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) لجمعيات الفئات الهشة و المصابين بأمراض مزمنة في اطار مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

ويتعلق الأمر بهبة تضم مجموعة من أقنعة واقية منحتها الصيدلية المركزية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لجمعيات تنشط في قطاع الصحة و التي ستقوم من جهتها بتوزيعها على الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة و السرطان عبر مختلف الهيئات الاستشفائية على المستوى الوطني.

و في تصريح للصحافة أكدت المديرة العامة للصيدلية المركزية السيدة فاطمة واكتي أنه "من اصل 15 مليون قناع تلقتها الصيدلية في شكل هبات قامت هذه الأخيرة بتوزيع حوالي 7 مليون قناع" مضيفة أن "الصيدلية المركزية للمستشفيات ستستمر في توزيع هذه الأقنعة تبعا لتسلمها و الهبات التي تتلقاها".

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من جهته, شكر منسق شبكة جمعيات اصحاب الأمراض المزمنة و الفئات الهشة عبد الحميد بوعلاق الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية "اس أو أس أمراض الكبد" وزارة الصحة على "هذا العمل التضامني" مما سيسمح حسب قوله ب" التكفل الصحيح بهذه الفئة من المرضى ذوي المناعة الضعيفة".

كما أضاف يقول أن الشبكة التي يرأسها تضم 13 جمعية مكلفة بإيصال هذه الأقنعة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و حمايتهم من الاصابة بكوفيد-19.

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كوفيد-19 : وزارة الصحة تسلم  أقنعة واقية لجمعيات الفئات الهشة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 15:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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