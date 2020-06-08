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إطلاق حملة وطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 12:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 131 مرات
إطلاق حملة وطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية

الجزائر - تطلق المديرية العامة للحماية المدنية حملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية ابتداء من اليوم الاثنين على مستوى التراب الوطني، حيث سوف يعطى الإنطلاق الرسمي من ولاية تيارت ، حسب ما اورده بيان للحماية المدنية.

و تخص هذه الحملة التي تدخل في اطار تجسيد البرنامج السنوي للتحسيس والتوعية، مناطق انتاج الحبوب بالهضاب العليا اذ تستهدف فئة الفلاحين لتحسيسهم وتوعيتهم على ضرورة إحترام وتطبيق التدابير الوقائية كاملة من أجل تفادي اندلاع الحرائق قبل وما يجب القيام أثناء وبعد الإنتهاء من عملية الحصاد.

كما تهدف هذه الحملة الوطنية للحد والتقليل من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل الزراعية وعن الأثار الاقتصادية المترتبة عنها والمحافظة على المنتوج الوطني وتدعيم الأمن الغذائي المحلي.

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وترجع الاسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق حسب ما اوضحه تحليلا لإحصائيات الـ 5 سنوات الأخيرة الى عدم تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية وتنقية محيطها من الحشائش اليابسة وعدم ترك مسافة الأمان  بين الأراضي الفلاحية والطرقات وكذا السكك الحديدية، عدم تخصيص صهاريج للمياه بسعة كافية للتحكم في الحرائق عند اندلاعها، حرق القمامة وتجميعها عشوائيا والقيام بعملية الحصاد في أوقات الذروة وعدم صيانة آلات الحصاد.

كما تم تخصيص لفائدة الفلاحين جهازا أمنيا عملي لمرافقتهم وتوفير شاحنات إخماد الحرائق، يهدف إلى السيطرة و إخماد الحرائق عند بداية اندلاعها وتفادي خسائر في المحاصيل الزراعية، بحيث قامت مصالح الحماية بتدعيم وتجديد وسائل مادية معتبرة تتمثل في شاحنات من إنتاج وطني مختصة في إخماد الحرائق.

للتذكير سجلت مصالح الحماية المدنية خلال السنة المنصرمة ( 2019 ) خسائر مقدرة ب،3774 هكتار من المحاصيل تمثلت في قمح و شعير، 155548 شجرة مثمرة و533117 حزمة تبن.

آخر تعديل على الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 16:52
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إطلاق حملة وطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 12:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 131 مرة   شارك

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