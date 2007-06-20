Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسجيل قرابة 37 ألف مخالفة تخص البيئة و العمران خلال 13 شهرا

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 17:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

الجزائر- سجلت مصالح الأمن الوطني  قرابة 37 ألف مخالفة تخص مجالي البيئة والعمران خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح أبريل 2019 و30 أبريل 2020, حسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وأوضح المصدر أنه تم تسجيل 18675 مخالفة ذات الصلة بمجال البيئة فيما تم احصاء 18196 مخالفة تخص العمران, ليبلغ عدد اجمالي المخالفات البيئية المسجلة خلال الفترة سالفة الذكر 36871 مخالفة, مشيرا إلى أن مصالح الامن الوطني أنجزت 37265 إجراء بالتنسيق مع السلطات المختصة حسب كل مجال ضد المتسببين في هذه المخالفات.

وتتعلق هذه المخالفات --حسب البيان-- بالرمي العشوائي للنفايات وبقايا ركام البنايات على مستوى الطرق العمومية والمساحات الخضراء اضافة الى البناء الفوضوي وبدون ترخيص أو البناء غير المطابق للمواصفات القانونية.

وتعمل فرق شرطة العمران وحماية البيئة عبر كامل التراب الوطني بالتنسيق مع المصالح التقنية للبلديات والقضاء على تطبيق القانون لحماية البيئة وترقية الإطار المعيشي للمواطن بانتهاج العمل البيداغوجي والتوعوي لحماية كافة مقومات البيئة السليمة والوقاية من الأمراض والأوبئة على غرار الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

كما سخرت المديرية العامة للأمن الوطني, إعلاميا, دعائمها الاتصالية المتمثلة في الموقع الرسمي للمديرية وشبكتي التواصل الاجتماعي (الفايسبوك والتويتر) والعمل الميداني والجواري مع المواطن طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة/24 ساعة لتلقي البلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48 -15 وخط النجدة 17 وذلك بمقاربة مجتمعية أساسها تعاون المواطن مع الشرطة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل قرابة 37 ألف مخالفة تخص البيئة و العمران خلال 13 شهرا
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 17:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.07

كرة القدم/قضية التسجيل الصوتي: مثول حلفاية, سعداوي, بن صيد وبن عيسى أمام العدالة

20.06.07

كرة حديدية: انضمام 14 بلدا للاتحاد الإفريقي للرياضات الكروية الجديد

20.06.07

أدرار: جمعيات ثقافية تطالب بالحفاظ على الجناح المخصص للورشات الإبداعية

20.06.07

وزيرة البيئة تشدد على ضرورة الحد من الاستهلاك غير العقلاني للموارد الطاقوية الأحفورية

20.06.07

تسجيل قرابة 37 ألف مخالفة تخص البيئة و العمران خلال 13 شهرا

20.06.07

تجارة خارجية: الميزان التجاري يسجل عجزا بـ 5ر1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2020

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.05

صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية

20.06.04

كوفيد- 19: الحكومة تحدد خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي 

20.06.04

الخروج من الحجر الصحي: استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية على مرحلتين ابتداء من 7…

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.04

عماري: إجراءات جديدة لمنح الأراضي الفلاحية للمستثمرين