تسجيل قرابة 37 ألف مخالفة تخص البيئة و العمران خلال 13 شهرا

الجزائر- سجلت مصالح الأمن الوطني قرابة 37 ألف مخالفة تخص مجالي البيئة والعمران خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح أبريل 2019 و30 أبريل 2020, حسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وأوضح المصدر أنه تم تسجيل 18675 مخالفة ذات الصلة بمجال البيئة فيما تم احصاء 18196 مخالفة تخص العمران, ليبلغ عدد اجمالي المخالفات البيئية المسجلة خلال الفترة سالفة الذكر 36871 مخالفة, مشيرا إلى أن مصالح الامن الوطني أنجزت 37265 إجراء بالتنسيق مع السلطات المختصة حسب كل مجال ضد المتسببين في هذه المخالفات.

وتتعلق هذه المخالفات --حسب البيان-- بالرمي العشوائي للنفايات وبقايا ركام البنايات على مستوى الطرق العمومية والمساحات الخضراء اضافة الى البناء الفوضوي وبدون ترخيص أو البناء غير المطابق للمواصفات القانونية.

وتعمل فرق شرطة العمران وحماية البيئة عبر كامل التراب الوطني بالتنسيق مع المصالح التقنية للبلديات والقضاء على تطبيق القانون لحماية البيئة وترقية الإطار المعيشي للمواطن بانتهاج العمل البيداغوجي والتوعوي لحماية كافة مقومات البيئة السليمة والوقاية من الأمراض والأوبئة على غرار الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

كما سخرت المديرية العامة للأمن الوطني, إعلاميا, دعائمها الاتصالية المتمثلة في الموقع الرسمي للمديرية وشبكتي التواصل الاجتماعي (الفايسبوك والتويتر) والعمل الميداني والجواري مع المواطن طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة/24 ساعة لتلقي البلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48 -15 وخط النجدة 17 وذلك بمقاربة مجتمعية أساسها تعاون المواطن مع الشرطة.