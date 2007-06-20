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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 185 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 16:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات

 

الجزائر -توفي 4 أشخاص وأصيب 185 آخرون بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة في العديد من حوادث المرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الماضية, حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأحد.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولايتي قسنطينة بوفاة 01 شخص و إصابة 02 آخرين إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية ديدوش مراد و سيدي بلعباس التي وقع بها حادث مرور أودى بحياة 01 شخص و تسبب في إصابة 02 آخرين بعد اصطدام بين 02 دراجتين ناريتين بالطريق الولائي رقم 17 ببلدية سيد علي بن يوب.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية عين تموشنت من أجل انتشال جثة شخص متوفي غرقا بمنطقة صخرية بشاطئ الهلال ببلدية سيد علي بن عدة تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

و فيما يتعلق بنشاطات الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, ب97 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 15 ولاية مست 70 بلدية تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ120 عملية تعقيم عبر 24 ولاية (77  بلدية), مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و خصصت الحماية المدنية لهتين العمليتين 710 عون بمختلف الرتب و84  سيارة إسعاف و144 شاحنة بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 15 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايات الجزائر ورقلة عنابة بومرداس تلمسان الطارف قالمة وتيبازة.

و فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية, أحصت مصالح الحماية المدنية 10 حرائق (محاصيل زراعية و حشائش و نخيل), تسببت في إتلاف 07 هكتارات  من الحشائش و 06 هكتارات من القمح وكذا هكتار واحد من شعير و 205 نخلات.

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حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 185 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 16:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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