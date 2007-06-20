حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 185 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

كرة حديدية: انضمام 14 بلدا للاتحاد الإفريقي للرياضات الكروية الجديد -

تجارة خارجية: الميزان التجاري يسجل عجزا بـ 5ر1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2020 -

كرة اليد/الجزائر-فيروس كورونا: لعبان يقترح إلغاء كأس الجزائر 2019-2020 -

كوفيد-19: استئناف النشاطات التجارية بمستويات أعلى من الالتزام و روح المسؤولية -

مركب الحجار: اعادة تشغيل وحدة تحضير المواد بعد تعرضها لعمل تخريبي (ايمتال) -

اليوم الوطني للفنان بقسنطينة: تكريم الفنانين رشيط بوخيط وسليم مزهود -

اليوم الوطني للفنان: المديرية العامة للأمن الوطني تدعم 234 عملا فنيا وسينمائيا خلال سنة -

كوفيد-19 : كل الانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين في المجال السياحي اخذت بعين الاعتبار -

حجر صحي: التكفل ب 315 جزائريا عائدا من مصر بمؤسستين فندقيتين بتيبازة -

الجزائر تأخذ علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية -

إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد -

سلطة ضبط السمعي-البصري تعبر عن ارتياحها للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس -

غالي: الراحل أمحمد خداد خسارة كبيرة للشعب الصحراوي والشعوب الصديقة والحليفة له -

قطاع الصناعات التقليدية بعين الدفلى، دعم اضافي في اطار مكافحة فيروس كوفيد-19 -

ولاية الجزائر: استئناف أنشطة اقتصادية و تجارية وخدماتية اليوم بالعاصمة -

ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة : مشروع إعادة تأهيل هام تحسبا لمنافسات بطولة إفريقيا للمحليين -

اجتماعات أوبيب وأوبيب+: المصادقة على عديد القرارات من أجل ضمان استقرار السوق النفطية -

السيد بن بوزيد وممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر يتطرقان إلى مكافحة جائحة كورونا -

كوفيد-19/هيموفيليا: الاستثمار في التربية العلاجية قد ينقذ حياة المريض عند حدوث الأزمات -