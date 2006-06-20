Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 285 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الاخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 14:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 285 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الاخيرة

الجزائر  - لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 285 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية سجلت عبر مختلف مناطق الوطن خلال ال48 ساعة الاخيرة، حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية وهران بوفاة شخصين (2) على اثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية على مستوى الطريق الولائي رقم 84 ببلدية بوسفر.

 كما تمكنت وحدات الحماية المدنية في نفس الفترة من اخماد 7 حرائق حضرية ومختلفة في عدة ولايات من الوطن حيث تمت السيطرة على هذه الحرائق دون تسجيل خسائر في الأرواح، حسب نفس المصدر.

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب238 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 25 ولاية مست 153 بلدية، لحثهم و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي بالاضافة الى "القيام ب266 عملية تعقيم عبر 25 ولاية  شملت 156 بلدية من منشآت و هياكل عمومية و خاصة والمجمعات السكنية و الشوارع.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 1223 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 168 سيارة اسعاف و151 شاحنة، بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية 12 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايات الجزائر العاصمة، ورقلة، عنابة، بومرداس، تلمسان، الطارف و قالمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 285 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الاخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 14:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.06

محلات الاطعام السريع في المرحلة الاولى من خطة الاستئناف التدريجي للانشطة التجارية

20.06.06

الرفع التدريجي للحجر الصحي: دعوة إلى اجراءات صارمة تخص الناقلين الخواص

20.06.06

انطلاق أشغال الاجتماع ال 179 لمؤتمر أوبك برئاسة الجزائر 

20.06.06

حليب: مجمع "جيبلي" يفتح نقطة بيع جديدة بالعاصمة 

20.06.06

قسنطينة: إحصاء أزيد من 3300 طائر مائي معشش بالمناطق الرطبة

20.06.06

حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 285 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الاخيرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.04

كوفيد- 19: الحكومة تحدد خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي 

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.04

عماري: إجراءات جديدة لمنح الأراضي الفلاحية للمستثمرين

20.06.04

الخروج من الحجر الصحي: استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية على مرحلتين ابتداء من 7…

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات