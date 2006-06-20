كوفيد-19/نقل حضري: إجراءات وقائية تحسبا لاستئناف النشاط بعد رفع الحجر الصحي

وأكد المكلف بالإعلام بذات الشركة حسان عباس أنه من بين جملة الإجراءات الوقائية الاحترازية التي ستطبقها تحسبا لاستئناف النشاطات بعد رفع السلطات العمومية للحجر الصحي "تعقيم الحافلات قبل مغادرتها المستودع ".

ومن بين الإجراءات الأخرى التي حضرت لها الشركة أشار ذات المسؤول الى "عزل المساحة التي يحتلها السائق من خلال وضع حواجز تبعده عن بقية المسافرين" الى جانب التقليص من عدد الزبائن ب 25 راكبا بدل من 100 راكب قبل تفشي فيروس كورونا.

وللاستجابة للطلب ذكر السيد عباس في هذا السياق ب"الرفع من عدد الحافلات مع التخفيض من مدة الانتظار الى 15 دقيقة بين إقلاع الحافلة الأولى و وصول تلك التي تليها مع التقليص من عدد المحطات بعد إعلام الزبون بذلك".