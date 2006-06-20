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وقاية مرورية: وضع أزيد من 20 ألف ممهل خلال سنة 2019 

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 123 مرات
وقاية مرورية: وضع أزيد من 20 ألف ممهل خلال سنة 2019 

الجزائر - تم خلال 2019 وضع 20.200 ممهل جديد و إزالة حوالي 2.400  منها غير مطابق لمعايير السلامة المرورية بينما تم وإخضاع قرابة 5.400  ممهل لإعادة التأهيل, حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير النقل والأشغال العمومية فاروق شيعلي.

وأوضح  الوزير خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفاهية بمجلس الأمة أن "عملية وضع أو إزالة الممهلات وتأهيلها تبقى متواصلة طبقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 7 ابريل 2006 المحدد لطبيعة المهملات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية".

وحسب الوزير فان وضع هذه الممهلات يتم بأمر من ولاة الجمهورية وفقا لدراسة لجنة تقنية تقوم بدراسة الموقع وحركة المرور فيه.

وقال الوزير أن بعض المناطق تشهد انتشار عشوائي للممهلات وعدم احترام شروط وضعها و مقاييس انجازها مما يتسبب في ازدحام مروري كبير الى جانب كونها تتسبب في اضرار جسيمة لأصحاب المركبات والمارة خاصة إذا اقترن ذلك مع عوامل أخرى مثل نقص الإنارة أو انعدامها وعدم وجود إشارات ليلية.

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمشروع الطريق السيار شرق -غرب, قال الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن المشروع الجهوي لإنجاز الطريق المغاربي الذي يربط الجزائر بطرابلس في ليبيا والجزائر بموريتانيا ,يتم وصله تدريجيا بالموانئ التجارية.

وبخصوص صفقات الانجاز  المرتبطة بهذه المنشأة الحيوية التي تربط 24 ولاية -يضيف شيعلي- قامت وزارة الأشغال العمومية والنقل منذ يناير الماضي بإلزام أصحاب المشاريع العمومية للقطاع بنشر كل الاعلانات عن المناقصات عبر الموقع الالكتروني للوزارة , وهو ما استحسنته مؤسسات الانجاز

كلـمات مفتـاحيــة :
وقاية مرورية: وضع أزيد من 20 ألف ممهل خلال سنة 2019 
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 123 مرة   شارك

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