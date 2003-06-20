إجراءات التصدي لوباء كورونا: تسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الصحي خلال مايو

ففي إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي للتصدي لوباء كورونا, "سجلت مصالح الشرطة على المستوى الوطني مراقبة 225591 شخص و 120409 مركبة, وضعت 18113 منها بالمحشر نتيجة وجودها في حالة مخالفة".
كما تم, خلال نفس الفترة, إخضاع 10616 دراجة نارية, وضع 5412 منها بالمحشر, يضيف المصدر ذاته.
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أما بخصوص مواصلة عمليات التطهير و تعقيم الشوارع و الساحات العمومية, فقد سجلت ذات المصالح 476 عملية ضمن إقليم الاختصاص.
و تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالح الشرطة "تبقى ساهرة على أمن المواطن و حماية الممتلكات و الحفاظ على الصحة العامة و تطبيق التنظيم المتعلق بإجراءات الحجر الصحي و أحكام اللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية و الحد من فيروس كورونا".
كما تدعو, في هذا الإطار, مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة و الحذر, مع التذكير بأرقامها الخضراء: (1548) و خط النجدة (17) لتلقي البلاغات 24/24 ساعة.