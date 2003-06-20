إجراءات التصدي لوباء كورونا: تسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الصحي خلال مايو

الجزائر - قامت مصالح الشرطة, خلال فترة الحجر الصحي لمايو المنصرم, بمراقبة 225591 شخص, مع تسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الصحي المفروض في إطار إجراءات التصدي لوباء كورونا, حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني, يوم الأربعاء, في بيان لها.

ففي إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي للتصدي لوباء كورونا, "سجلت مصالح الشرطة على المستوى الوطني مراقبة 225591 شخص و 120409 مركبة, وضعت 18113 منها بالمحشر نتيجة وجودها في حالة مخالفة".

كما تم, خلال نفس الفترة, إخضاع 10616 دراجة نارية, وضع 5412 منها بالمحشر, يضيف المصدر ذاته.

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أما بخصوص مواصلة عمليات التطهير و تعقيم الشوارع و الساحات العمومية, فقد سجلت ذات المصالح 476 عملية ضمن إقليم الاختصاص.

و تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالح الشرطة "تبقى ساهرة على أمن المواطن و حماية الممتلكات و الحفاظ على الصحة العامة و تطبيق التنظيم المتعلق بإجراءات الحجر الصحي و أحكام اللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية و الحد من فيروس كورونا".

كما تدعو, في هذا الإطار, مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة و الحذر, مع التذكير بأرقامها الخضراء: (1548) و خط النجدة (17) لتلقي البلاغات 24/24 ساعة.