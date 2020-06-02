كريكو تكشف عن مباشرة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستقطاب المواهب في فئة الطفولة 

الجزائر - كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن مباشرة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستقطاب المواهب في فئة الطفولة عبر التراب الوطني، حسب ما اورده بيان لوزارة التضامن الوطني .

وأبرزت السيدة كوثر، في تصريح لها على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفل والذي حضره وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، أن التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة "يسعى لإبراز المواهب التي تزخر بها الجزائر في فئة الطفولة، بهدف متابعتها ومرافقتها وتطوير قدراتها، لنجعل منها مشروع أبطال في المستقبل".

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تحرص "تمام الحرص" على حماية الطفولة، مذكرة أن ادارتها "اتخذت جملة من التراتيب من أجل حماية الطفولة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، بداية من القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بتسريح الأمهات العاملات، حفاظا على حياتهم وحياة أطفالهم، إضافة إلى الزيارات المستمرة والمتكررة لمتابعة مدى إجراءات الوقاية المتخذة بمراكز الطفولة المسعفة".

و أضافت أن الوزارة أشرفت على جملة من الأعمال الإعلامية التحسيسية، من بينها حملات إعلانية إشهارية للتحسيس من مخاطر الاستعمال المفرط للأنترنت بالنسبة للأطفال، وكذا برنامج إعلامي تحت عنوان "تضامن-مجتمع"، وكذا دراسة معمقة من طرف المجلس الوطني للأسرة والمرأة لتقييم واستطلاع تأثيرات الحجر الصحي على نفسية الأطفال، مؤكدة أنها "ستثابر من أجل حماية وترقية حقوق الطفل بما يتماشى ومتطلباتهم في هذه المرحلة وتطلعاتهم المستقبلية".

من جهته، أبدى وزير الشباب والرياضة "استعداد قطاعه للسير في هذا المشروع من أجل اكتشاف المواهب الرياضية وتدعيمها ومرافقتها"، مذكرا بالاتفاقية الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية في هذا الإطار.