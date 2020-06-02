Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستشفى بوفاريك يتلقى هبة من الهلال الأحمر الجزائري وصندوق الأمم المتحدة للسكان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 14:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
مستشفى بوفاريك يتلقى هبة من الهلال الأحمر الجزائري وصندوق الأمم المتحدة للسكان

البليدة - تلقى مستشفى بوفاريك (ولاية البليدة)، اليوم الثلاثاء، هبة من الهلال الأحمر الجزائري و صندوق الأمم المتحدة للسكان تتمثل في وسائل موجهة للوقاية و التعقيم في إطار التصدي لوباء كورونا.

وقد خصصت هذه الهبة تحديدا للأطباء و شبه الطبيين العاملين بمصلحة النساء والتوليد بمستشفى بوفاريك، لتزويدهم بأقنعة واقية و قفازات طبية إلى غير ذلك من وسائل الوقاية بالإضافة إلى محاليل التعقيم.

وبهذا الخصوص، أوضح ممثل الهلال الأحمر الجزائري محفوظ بلحوت أن هذه الهبة تندرج ضمن المبادرات التضامنية التي باشرتها المنظمة منذ بداية تفشي وباء كورونا بالتعاون مع العديد من الشركاء، من أجل مساعدة الأطقم الطبية والسكان في مواجهة الفيروس من خلال تعزيز سبل الوقاية منه.

وفي ذات الصدد، أشارت المكلفة بمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر وهيبة سكاني، إلى أن هذه الهبة  "تحمل رمزية كبيرة" لكونها تأتي نظير "الجهود الكبيرة التي بذلها أطباء وشبه طبي  لهذه المؤسسة الاستشفائية التي كانت قد استقبلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي شكل في حد ذاته، تحديا كبيرا رفعوه بكل شجاعة و مهنية".

كما تعد هذا المبادرة أيضا "اعترافا بمن كانوا و لا يزالوا في الصفوف الأمامية لمجابهة هذه الجائحة"، تضيف ذات المسؤولة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مستشفى بوفاريك يتلقى هبة من الهلال الأحمر الجزائري وصندوق الأمم المتحدة للسكان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 14:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.02

التوقيع على اتفاقية إطار للمساهمة في خياطة الكمامات في مراكز التكوين المهني

20.06.02

إرسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود "لا يشكك اطلاقا " في مبدأ عدم تدخل الجزائر

20.06.02

عدالة: تعيين الموثقين المتربصين "يخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها"

20.06.02

رقابة جبائية: تحصيل 100 مليار دج في 2019

20.06.02

كرة اليد/ كأس افريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس: إلغاء دورة الجزائر

20.06.02

التصدي لكوفيد-19 : الهلال الأحمر الجزائري يستلم 13 مليون دج من بنك "ا بي سي"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.01

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات

20.06.01

التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين: النواب يبقون على مبلغ 5.000 يورو

20.06.01

سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة "انصحوني" إلى التوقيف الجزئي

20.06.01

كرة القدم / قضية التسجيل المسرب: سعداوي يتمسك بأقواله و حلفاية ينتظر نتائج تحقيق العدالة