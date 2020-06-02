مستشفى بوفاريك يتلقى هبة من الهلال الأحمر الجزائري وصندوق الأمم المتحدة للسكان

البليدة - تلقى مستشفى بوفاريك (ولاية البليدة)، اليوم الثلاثاء، هبة من الهلال الأحمر الجزائري و صندوق الأمم المتحدة للسكان تتمثل في وسائل موجهة للوقاية و التعقيم في إطار التصدي لوباء كورونا.

وقد خصصت هذه الهبة تحديدا للأطباء و شبه الطبيين العاملين بمصلحة النساء والتوليد بمستشفى بوفاريك، لتزويدهم بأقنعة واقية و قفازات طبية إلى غير ذلك من وسائل الوقاية بالإضافة إلى محاليل التعقيم.

وبهذا الخصوص، أوضح ممثل الهلال الأحمر الجزائري محفوظ بلحوت أن هذه الهبة تندرج ضمن المبادرات التضامنية التي باشرتها المنظمة منذ بداية تفشي وباء كورونا بالتعاون مع العديد من الشركاء، من أجل مساعدة الأطقم الطبية والسكان في مواجهة الفيروس من خلال تعزيز سبل الوقاية منه.

وفي ذات الصدد، أشارت المكلفة بمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر وهيبة سكاني، إلى أن هذه الهبة "تحمل رمزية كبيرة" لكونها تأتي نظير "الجهود الكبيرة التي بذلها أطباء وشبه طبي لهذه المؤسسة الاستشفائية التي كانت قد استقبلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي شكل في حد ذاته، تحديا كبيرا رفعوه بكل شجاعة و مهنية".