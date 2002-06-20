حوادث المرور : وفاة 16 شخصا واصابة 1205 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 1205 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت خلال الفترة ما بين 24 و 30 مايو المنصرم بمناطق متفرقة من الوطن, حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

و سجلت أثقل حصيلة , حسب ذات المصدر, في ولاية الشلف بوفاة شخصين (02) و جرح 43 أخرين في 34 حادث مرور .

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب 796 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر48 ولاية تذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام ب 977 عملية تعقيم عبر 48 ولاية مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 1474 حريقا منها منزلية و صناعية و حرائق مختلفة.

وخلال ذات الفترة, سجلت وحدات الحماية المدنية 25216 تدخلا في مناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين شملت حوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي, إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس كوفيد19.