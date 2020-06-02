Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عيد الطفولة: أطفال قدماء الكشافة الاسلامية يتبرعون بأموال للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 10:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
عيد الطفولة: أطفال قدماء الكشافة الاسلامية يتبرعون بأموال للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا

الجزائر - بادر مجموعة من الأطفال المنخرطين في جمعية قدماء الكشافة الإسلامية من مختلف الأفواج الكشفية يوم الاثنين بمناسبة الاحتفال باليوم  العالمي للطفولة بالتبرع  بمبلغ مالي تم صبه في الحساب البريدي الخاص بمكافحة فيروس كورونا, وذلك تحت شعار "أطفالنا يتبرعون من أجل الجزائر", مثلما أكده المكلف بالإعلام بمحافظة العاصمة لذات الهيئة .

وأوضح عيلول أنيس في تصريح لواج أن العملية التضامنية قام بها اطفال جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية من مختلف المحافظات و الأفواج الكشفية على المستوى الوطني وذلك بمناسبة احياء  اليوم العالمي للطفولة حيث تم على مستوى المركز البريدي للبريد المركزي بالجزائر الوسطى صب مبلغ من المال الذي قام بجمعه هؤلاء الأطفال وتحويله للحساب البريدي الخاص بمحاربة فيروس كورونا الذي خصصته السلطات العمومية لمساهمات المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة .

 

 

وأشار ذات المصدر ان القيادة العامة لقدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية أطلقت في شهر أبريل المنصرم حملة وطنية تضامنية استثنائية لمنتسبيه على مستوى كل هياكله من محافظات ولائية و أفواج كشفية لجمع تبرعات الاطفال والشباب وكل الاطارات وصبها في حسابات التضامن "كوفيد-19" المفتوحة لهذا الغرض.

وفي هذا الاطار أكد أن هذه العملية التضامنية جاءت استجابة لنداءات وأصوات أطفال وشباب هذه الجمعية للوقوف مع الوطن في هذه المحنة التي يمر بها بعد تفشي جائحة كرونا كوفيد-19.

اقرأ أيضا:       قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالعاصمة في أول أيام عيد الفطر ...

وأضاف المصدر ان هذه المبادرة,جاءت  لمساعدة المتضررين من هذا الوباء انطلاقا من المبادئ التي تربى عليها أعضاء الكشافة وإيمانهم العميق بقيم التضامن والتكافل الاجتماعي لخدمة الوطن ومساعدة الناس في كل الظروف.

 

 

و ذكر أن الاطفال ألحوا من أجل المشاركة في العملية التضامنية و أن يبادروا ويهبوا لنجدة الوطن, حسب امكانياتهم من خلال تبرعات مالية رمزية لمساعدة المتضررين من هذه الازمة بعد استحالة المشاركة الميدانية بسبب التزاماهم ووعيهم بضرورة التطبيق الصارم للحجر الصحي كأسلوب وحيد وناجع للوقاية من هذا الفيروس.

كما اعتبر ذات المتحدث أن هذه العملية الانسانية بمثابة محطة تربوية تعكس مدى وعي الاطفال وانتمائهم لوطنهم ومؤازرة الفئات الهشة التي تأثرت اقتصاديا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 11:20
كلـمات مفتـاحيــة :
عيد الطفولة: أطفال قدماء الكشافة الاسلامية يتبرعون بأموال للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 10:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.02

السلطة الفلسطينية تدرس الخيارات للرد على إجراءات الاحتلال لضم أراض في الضفة ووادي الأردن

20.06.02

قسنطينة: عدم ارتداء القناع الواقي خرق للقانون من الممكن تكييفه كجنحة

20.06.02

عيد الطفولة: أطفال قدماء الكشافة الاسلامية يتبرعون بأموال للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا

20.06.02

مسابقة كتابة الرسائل 2020: تكريم عشرة طلاب فائزين

20.06.02

رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني

20.06.02

وزارة البريد و المواصلات تطلق عن قريب دليلا لفائدة الأولياء حول حماية الأطفال من مخاطر…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.01

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات

20.06.01

التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين: النواب يبقون على مبلغ 5.000 يورو

20.06.01

سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة "انصحوني" إلى التوقيف الجزئي

20.06.01

اليوم العالمي للطفولة : خالدي يتعهد بمرافقة الاطفال الموهوبين داخل مراكز الطفولة المسعفة