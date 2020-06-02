وزارة البريد و المواصلات تطلق عن قريب دليلا لفائدة الأولياء حول حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت

الجزائر- أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, إبراهيم بومزار يوم الاثنين عن اطلاق قريب لدليل لفائدة الأولياء و المربين حول حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت.

و اوضح الوزير على هامش حفل اعلان نتائج مسابقة كتابة الرسائل الخاصة بالأطفال و التي نظمت بالجزائر العاصمة قائلا "ان الدليل الذي اعدته الوزارة سيطلق عبر الانترنت و هو موجه للآباء بغية تحسيسهم حول مخاطر استعمال الانترنت من طرف أبنائهم و حتى يتعودوا على اللغة التي يستعملها الأبناء في الشبكة العنكبوتية".

و اضاف السيد بومزار في ذات السياق ان الدليل يسلط الضوء على هشاشة الأطفال و المخاطر التي تحيط بهم في عالم الانترنت اضافة إلى الإطار القانوني الجزائري المنظم لحماية الاطفال عموما و في شبكة الانترنت على وجه الخصوص".

من جهته, أشار المدير العام لمجتمع المعلومات بوزارة البريد و المواصلات, السيد مولود لحام إلى ان هذا الدليل تم اعداده بعد تفكير مطول و استنادا إلى تجارب لأطفال جزائريين, مضيفا انه يصف سلوك الطفل في عالم الانترنت و يوضح الهشاشة و المخاطر التي يتعرض لها مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية.

كما يتطرق الدليل, حسب السيد لحام إلى "اللغة التي يستعملها الأطفال للتواصل فيما بينهم عبر الشبكة و هي غالبا ما تكون كلمات مختصرة تمت الاشارة اليها دون أي تحفظ او عوائق إيديولوجية يجب على الأولياء معرفتها حتى يبقوا مواكبين لكل جديد في هذا المجال" و هو ما من شانه تعزيز قدرتهم على مواجهة الاخطار التي تحيط بأبنائهم في الانترنت و الوقاية منها.

و أضاف السيد لحام ان الدليل يتضمن أيضا "جملة من الارشادات و الاقتراحات و السلوكات الواجب انتهاجها من طرف الآباء عند اكتشافهم لخطر محدق بالطفل في الانترنت".

و سيتم نشر الدليل عبر الموقع الالكتروني لوزارة البريد و المواصلات و وزارة التربية الوطنية و هيئات اخرى معنية بالطفولة مثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.