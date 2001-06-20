حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 143 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي شخص مصرعه وأصيب 143 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في العديد من حوادث المرور التي وقعت خلال ال24 ساعة الماضية بمناطق متفرقة من الوطن, حسب حصيلة أوردتها اليوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.

وخلال نفس الفترة, سجلت وحدات الحماية المدنية 3168 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين, شملت حوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي, إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس كوفيد19.

ففيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا, قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني بـ 126 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 23 ولاية تذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 174 عملية تعقيم عبر 34 ولاية مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

للإشارة, قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات بشار, تيزي وزو, بومرداس, تلمسان وتيسمسيلت أدت الى إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى على إثر حريق شب بمدجنة بالمكان المسمى بوقايد بولاية تيسمسيلت, حيث تم إسعاف الضحية بعين المكان قبل نقله الى المستشفى المحلي.

وبولاية الجلفة, تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثة شخص متوفى كان على متن جرار وجرفته سيول واد خنق العرعار, على بعد حوالي 5 كلم من مدينة حد الصحاري.