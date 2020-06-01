عيد الطفولة: قافلة استعراضية خاصة تجوب أحياء بلدية سيدي موسى

الجزائر - تنطلق ظهيرة يوم الاثنين من مقر بلدية سيدي موسى (العاصمة) قافلة استعراضية تنشيطية تجوب بعض الأحياء السكنية احتفالا باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح يونيو من كل سنة, حسبما علم من رئيس البلدية, علال بوثلجة.

وأوضح السيد بوثلجة أن قافلة مكونة من مهرجين ومنشطين جواريين ستجوب بعض الأحياء السكنية مساءا على الساعة الخامسة وتستمر إلى غاية الساعة السابعة و النصف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من يونيو وذلك بالتنسيق مع جمعية سواعد الخير.

وستتوقف القافلة الاحتفالية عند بعض التجمعات السكانية على مستوى إقليم البلدية منها: حي بوقرة 1 و2, حي النقيب ساعد, الحي البرازيلي, حي EPLF, حي 30 مسكن, حي 24 مسكن, حي 106 مسكن, حي 300 مسكن و كذا حي 106 مسكن بالزواوي.

وتهدف القافلة, حسب بوثلجة, إلى نشر الفرح والسعادة بين الأطفال الذين يخضعون لإجراءات الحجر الصحي المنزلي المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا ( كوفيد 19)، مرفوقة بحملة تحسيسية وتوعوية حول ضرورة التقيد بتدابير الحجر الصحي من أجل سلامة الجميع.

وأضاف أن فرقة المهرجين سوف تجوب الأحياء السكنية التي تحتوي على عمارات كخطوة أولى وذلك من أجل سهولة التحكم في القافلة وفق تدابير الحجر الصحي المنزلي, و سيشاهد الأطفال لستعراضات بهلوانية مختلفة عبر شُرف منازلهم, على أن يتم برمجة الأحياء السكنية الأخرى في الأيام القليلة القادمة.