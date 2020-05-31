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رئيس الجمهورية يقرر منح الفقيدة عائشة باركي, رئيسة جمعية "إقرأ" لمحو الامية وسام الاستحقاق "عشير"

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 20:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
رئيس الجمهورية يقرر منح الفقيدة عائشة باركي, رئيسة جمعية &quot;إقرأ&quot; لمحو الامية وسام الاستحقاق &quot;عشير&quot;

الجزائر- قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الاحد منح الفقيدة عائشة باركي, رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "إقرأ"  وسام الاستحقاق من مصف "عشير" تقديرا لمساهماتها الكبيرة في معركة محو الأمية, حسب ما أفاد به بيان مجلس الوزراء.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية  قرر "منح الراحلة عائشة باركي طيب الله ثراها رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية +إقرأ+ وسام الاستحقاق +عشير+  تقديرا لمساهماتها الكبيرة في معركة محو الأمية، لاسيما في أوساط المسنين وخاصة النساء في الأرياف والمدن الداخلية، وأعطى تعليمات لمنح صفة +جمعية ذات منفعة عامة+  لجمعية +إقرأ +".

كما أمر الرئيس تبون ب"إعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة لهذه الصفة على أساس ما قدمته من خدمات للمجتمع عبر التراب الوطني لاسيما تلك التي ظهرت خلال أزمة كوفيد 19 ولعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين وتعزيز التضامن والتراحم بين أبناء الشعب ومساعدة الدولة على التصدي لجائحة كورونا".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يقرر منح الفقيدة عائشة باركي, رئيسة جمعية "إقرأ" لمحو الامية وسام الاستحقاق "عشير"
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 20:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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