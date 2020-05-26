أمن وطني: 449 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات خلال الثلاثي الأول ل2020

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الطلعات "تهدف الى تأمين المواطن وحماية الممتلكات، من خلال المساهمة في تسيير حركة المرور وتنظيمها بالتنسيق مع مراكز العمليات، كما شملت تغطية الطرقات والمحاور الكبرى من خلال النقل المباشر والآني للأحداث مما يسمح من رفع فعالية تدخل قوات الشرطة ميدانيا التي تسهر أيضا على تطبيق القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بوباء كورونا".
وأضاف البيان أن مروحيات الأمن الوطني "تبقى من الوسائل المقحمة في تخفيف حركة السير ورصد المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وفي المحافظة على النظام العام".