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أمن وطني: 449 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات خلال الثلاثي الأول ل2020

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 16:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
أمن وطني: 449 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات خلال الثلاثي الأول ل2020

الجزائر - قامت الوحدات الجوية للأمن الوطني ب449 طلعة جوية بمعدل 649 ساعة طيران على المستوى الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و ذلك لتأمين المواطن و حماية الممتلكات، في حين عرفت نفس الفترة من سنة 2019 تسجيل 401 طلعة جوية بمعدل 593 ساعة طيران، حسب ما أورده اليوم الاحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الطلعات "تهدف الى تأمين المواطن وحماية الممتلكات، من خلال المساهمة في تسيير حركة المرور وتنظيمها بالتنسيق مع مراكز العمليات، كما شملت تغطية الطرقات والمحاور الكبرى من خلال النقل المباشر والآني  للأحداث مما يسمح من رفع فعالية تدخل قوات الشرطة ميدانيا التي تسهر أيضا على تطبيق القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بوباء كورونا".

وأضاف البيان أن مروحيات الأمن الوطني "تبقى من الوسائل المقحمة في تخفيف حركة السير ورصد المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وفي المحافظة على النظام العام".

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أمن وطني: 449 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات خلال الثلاثي الأول ل2020
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 16:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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