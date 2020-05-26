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توقيف 3 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج بالنعامة وغليزان

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 14:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
توقيف 3 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج بالنعامة وغليزان

الجزائر - تمكن حراس الحدود بولاية النعامة وكذا عناصر الدرك الوطني بولاية غليزان (الناحية العسكرية الثانية) من توقيف 3 تجار مخدرات وحجز كميات معتبرة من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقف حراس الحدود يوم 30 ماي 2020, تاجري (02) مخدرات على متن مركبتين (02) محملتين بـ (98,2) كيلوغرام من الكيف المعالج, وذلك خلال عملية بحث وتفتيش بعين الصفراء ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية".

وفي سياق متصل, وبالناحية العسكرية الثانية دائما, "أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان تاجر (01) مخدرات بحوزته (2.12) كيلوغرام من الكيف المعالجة فيما حجزوا (4500) علبة سجائر و(201600) وحدة من الألعاب النارية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة " .

من جهة أخرى,"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة, تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, (05) أشخاص وحجزت (13) مولدا كهربائيا وستة (06) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب, بالإضافة إلى أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(3,9) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

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توقيف 3 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج بالنعامة وغليزان
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 14:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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