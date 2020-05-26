الوقاية من فيروس كورونا: الحماية المدنية تقوم خلال 48 ساعة الأخيرة بـ232 عملية تحسيسية

الجزائر - قامت مصالح الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا بـ 232 عملية تحسيسية عبر 44 ولاية, للحث على احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي, مثلما أفادت به السبت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها.

و أوضحت ذات المصالح أنها قامت في الفترة ما بين 28 و 30 من الشهر الجاري بما لا يقل عن 232 عملية لتحسيس المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي, في إطار نشاطاتها للوقاية من تفشي فيروس كوفيد-19, مست تحديدا 174 بلدية .

و في ذات الإطار, قامت ذات المصالح بـ 294 عملية تعقيم عامة شملت 48 ولاية و مست 192 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 615 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 157 سيارة إسعاف و 176 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر كل من ولايات الجزائر و خنشلة و ورقلة و تمنراست.

و على صعيد آخر يتصل بحوادث الطرقات, أحصت المديرية العامة للحماية المدنية, خلال الفترة المذكورة, وفاة خمسة أشخاص و إصابة 294 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ومن جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران من أجل انتشال جثة غريق بالشاطئ الكبير ببلدية مرسى الحجاج. و في إطار تدخلاتها نتيجة التقلبات الجوية, قامت مصالح الحماية المدنية بعدة عمليات لامتصاص المياه المتسربة على مستوى 12 سكنا فوضويا ببلدية البويرة , إثر ارتفاع منسوب مياه واد أولاد بليل, فيما تم, على مستوى بلدية البردي, وضع جهاز حراسة أمني، بعد انزلاق للتربة تضرر بسببه الجسر المؤدي إلى حي العريق، مما أدلى إلى غلق الطريق مؤقتا, وفقا للمصدر ذاته.