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غرداية: قافلة تضامنية لفائدة سكان مناطق نائية بأقصى الجنوب

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 17:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
غرداية: قافلة تضامنية لفائدة سكان مناطق نائية بأقصى الجنوب

غرداية - إنطلقت يوم الخميس قافلة تضامنية من غرداية باتجاه سكان مناطق معزولة  بـأقصى جنوب الوطن (عين قزام وتين زواتين وتيمياوين بولايتي تمنراست وأدرار) ، بمبادرة من السلطات الولائية، كما لوحظ.

وتحمل هذه القافلة الموجهة لفائدة عائلات معوزة قاطنة بتلك التجمعات السكانية المحرومة والتي نظمت بالتعاون بين مصالح التجارة بولايات غرداية وورقلة والوادي والأغواط وفاعلين محليين، نحو 165 طن من المساعدات التضامنية على متن سبع شاحنات نصف مقطورة، وتتمثل في مواد غذائية ذات الإستهلاك الواسع والتي جمعت من طرف تجار الجملة وتجار بالولايات المذكورة.

ويتوخى من خلال هذه العملية التضامنية المساهمة في فك العزلة عن تلك المناطق النائية ومساعدة ساكنتها ، كما أوضح والي غرداية بوعلام عمراني لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة.

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وأشار في ذات السياق أن هذه المبادرة لن تكون الأخيرة بل ستتواصل بتنظيم عمليات مماثلة لتلبية الحاجات الحقيقية لهذه الشريحة من المواطنين.

آخر تعديل على الخميس, 28 أيار 2020 18:09
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غرداية: قافلة تضامنية لفائدة سكان مناطق نائية بأقصى الجنوب
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 17:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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