الحماية المدنية: تنفيذ 23.000 عملية تعقيم لمختلف المؤسسات ما بين الفاتح مارس و 27 مايو

الجزائر - قامت مصالح الحماية المدنية منذ الفاتح مارس لغاية 27 مايو الجاري ب 23.000 عملية تعقيم و تطهير لمختلف المؤسسات العامة و الخاصة و ذلك بهدف الحد من انتشار وباء كوفيد-19، حسبما علم يوم الخميس من ذات المصالح.

و أضاف ذات المصدر على هامش انعقاد اللجنة الوطنية لحماية الغابات أن مصالح الحماية المدنية قامت خلال الفترة ما بين الفاتح مارس و 27 مايو الجاري ب 270 عملية يومية لتعقيم و تطهير مختلف المؤسسات العامة و الخاصة المستقبلة للجمهور على غرار دور العجزة و تلك المستقبلة للطفولة المسعفة علاوة على المستشفيات و الشوارع و الساحات العمومية و المباني كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة ب 21.000 عملية تحسيسية جوارية ضد وباء كورونا لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية و ذلك بمعدل 240 عملية يومية.

وتهدف هذه العمليات -يبرز ذات المصدر- إلى تحسيس المواطنين بخطر هذا الوباء و كيفية الوقاية منه عن طريق اتباع مختلف التدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة وكذا المنظمة العالمية للصحة.

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كما تقوم ذات المصالح بعدة عمليات تحسيسية اتجاه التجار و الباعة من اجل اتباع تدابير الوقاية على مستوى محلاتهم على غرار الزامية ارتداء الكمامة و احترام التباعد الاجتماعي و الحفاظ على النظافة و التعقيم المستمر.

كما حرصت وحدات الحماية المدنية ايضا على تحسيس و تنظيم المواطنين عند مداخل مختلف المؤسسات الخدماتية العمومية لتفادي تفشي العدوى، يبرز ذات المصدر.