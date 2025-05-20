الحماية المدنية تحصي 29 غريقا من 1 يناير و نهاية مايو 2020

الجزائر- لقي 29 شخصا حتفهم غرقا على المستوى الوطني و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير إلى نهاية شهر مايو الجاري حسبما علمته واج اليوم الخميس من مصالح المديرية العامة للحماية المدنية.

و قال ذات المصدر أن من بين حالات الوفاة, سجلت عشرون منها (20) منها على مستوى المسطحات المائية و اثنان على مستوى السدود و واحد (1) على مستوى الأودية و ستة (6) في اماكن اخرى (برك) . وأضاف ان عدد الغرقى قد بلغ في شهر مايو الجاري فقط "18 غريقا (16 غريقا على مستوى المسطحات المائية و 2 على مستوى السدود)" .

و كان عدد حالات الوفاة التي سجلت شهر مايو من العام الماضي 2019 قد بلغ 16 حالة, ثمانية منهم لقوا حتفهم على مستوى المسطحات المائية و 2 في الشواطئ و 2 في السدود و 4 في اماكن اخرى، يبرز ذات المصدر.

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و قد بلغ عدد الغرقى بصفة عامة خلال سنة 2019 نحو 150 شخصا (54 في المسطحات المائية و 19 في السدود و 26 في الأودية و 51 في اماكن اخرى).