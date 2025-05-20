حوادث مرور: وفاة 563 شخص و جرح 21.394 آخر ما بين 1 يناير الى غاية 23 مايو

الجزائر- لقي 563 شخص حتفهم فيما جرح 21.394 آخر في 19.253 حادث مروري خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح يناير إلى غاية 23 مايو 2020، حسبما علم يوم الخميس من مصالح المديرية العامة للحماية المدنية.

و أضاف ذات المصدر على هامش انعقاد اللجنة الوطنية لحماية الغابات أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 34.545 تدخلا في مجال الحوادث المرورية بنسبة 40ر7 بالمائة من إجمالي التدخلات التي بلغت في مجملها 448.352 تدخل في كل المجالات.

اما بخصوص الحرائق، فقد قامت مصالح الحماية المدنية ب 18.310 تدخل بنسبة 4 بالمائة من إجمالي التدخلات لأجل إخماد 12.275 حريق حضري و صناعي و التي خلفت اصابة 946 شخص بحروق من مختلف الدرجات حيث تلقوا الاسعافات الضرورية في أماكن الحوادث قبل نقلهم إلى المستشفيات .

كما قامت ذات المصالح في نفس الفترة (من 1 يناير لغاية 23 مايو2020 ) ب 277.585 تدخل متعلق بالإسعاف و الإجلاء بنسبة 62 بالمائة من إجمالي التدخلات بحيث تم تقديم الاسعافات الأولية و تحويل 271.644 شخص إلى المصالح الاستشفائية.

"أما العمليات المختلفة فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية في 117.912 حادث بنسبة 26 بالمائة من إجمالي التدخلات .