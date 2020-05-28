باتنة: انتشال جثة سبعيني بعد سقوطه على كهف

باتنة - انتشلت فرق الحماية المدنية بولاية باتنة صباح اليوم الخميس جثة شخص في العقد السابع من العمر مهشم الرأس عثر عليه على كهف بمنطقة تارشيوين ببلدية تاكسلانت التابعة لدائرة أولاد سي سليمان، حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، الملازم زهير نكاع.

وأوضح المصدر لـوأج أن الضحية حسب شهادات أهله راع غنم كان مفقودا منذ ليلة الأربعاء إلى الخميس، ما دفع مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية لدائرة نقاوس والمصالح الأمنية ومواطنين مباشرة عملية بحث واسعة فجر اليوم بالمكان الذي تعود على رعي غنمه فيه ليتم العثور على جثته التي تم نقلها الى المصلحة المعنية بمستشفى نقاوس.

للإشارة، فقد فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا حول ظروف و ملابسات الحادث.

من جهة أخرى، تمكنت الفرق التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بتكوت مساء أمس الأربعاء بعد تهاطل أمطار غزيرة على بعض مناطق الولاية من إبعاد سيارة رباعية الدفع كانت عالقة وسط وادي شناورة وساعدت صاحب المركبة وثلاثة أطفال كانوا برفقته، حيث تم إبعادهم عن مجرى الوادي وتحويلهم إلى قريتهم التي تبعد عن مكان الحادث بحوالي 6 كلم، وفق ما ذكره نفس المصدر.