Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا :الافتاء بإخراج زكاة عيد الفطر في بداية رمضان "جمع للجهود في ظل الظرف الصعب الحالي"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيار 2020 15:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
كورونا :الافتاء بإخراج زكاة عيد الفطر في بداية رمضان &quot;جمع للجهود في ظل الظرف الصعب الحالي&quot;

الجزائر - أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف, يوسف بلمهدي, الاربعاء بالجزائر العاصمة أن الفتوى التي اصدرتها اللجنة الوزارية للفتوى بخصوص اخراج زكاة عيد الفطر منذ بداية شهر رمضان هدفها "جمع الجهود" و"توحيد الكلمة" في ظل الظرف الصعب الذي تعرفه الجزائر بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).

و أوضح الوزير, في تصريح صحفي على هامش احياء اليوم الوطني للكشاف, "أنه بالنظر للظرف الصعب والاستثنائي الذي تعرفه البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا, أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى, المتشكلة من خيرة العلماء من ذوي الاختصاص, فتوى تجيز تقديم اخراج زكاة الفطر وذلك لجمع الجهود وتوحيد الكلمة وعدم احداث أي نوع من الجدل أو القلق والتشويش على المواطن بخصوص هذه المسألة الدينية في هذا الظرف بالذات".

و تابع قائلا أن صدور فتوى مغايرة من طرف الشيخ شمس الدين مقدم حصة "انصحوني" التي تبثها قناة "النهار تي في" احدثت "ارباكا لدى المواطنين بخصوص الفتوى التي قدمتها اللجنة في بداية رمضان وطالبوا منها هل يمكنهم اعادة اخراج الزكاة مرة ثانية لان مقدم هذه الحصة اعتبر زكاتهم صدقة من الصدقات وجب إعادة إخراجها".

ونفى الوزير في هذا الاطار وجود بين قطاعه والشيخ شمس الدين أو غيره من الاشخاص الاخرين المتواجدين في المشهد الاعلامي "مشاكل أو حسابات شخصية", مؤكدا بأن "البيان الذي أصدرته اللجنة واخطار وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف لسلطة الضبط السمعي البصري بخصوص الطعن في فتوى جواز تقديم زكاة الفطر نتيجة الظرف الصعب هما توضيح للفتوى ولم نطالب بتوقيف حصة 'انصحوني' لأن ذلك ليس من صلاحياتنا لكننا أردنا ان نضبط المشهد الديني في الاعلام وتوحيد الكلمة بين كل الجزائريين".

وكان رئيس سلطة ضبط السمعي-البصري قد استدعى مؤخرا مسؤولة قناة النهار تي.في لتقديم توضيحات حول مضمون حلقة من برنامج "انصحوني", اعتبر مقدمه فتوى اللجنة الوزارية بخصوص جواز تقديم زكاة الفطر قبل يومين أو ثلاثة من عيد الفطر "صدقة من الصدقات وجب إعادة إخراجها".

في هذا الإطار, أكد رئيس سلطة ضبط السمعي- البصري لمسؤولة القناة "ضرورة الالتزام بالخدمة العمومية واحترام النظام العام والمصلحة العامة وتطبيق القانون من طرف جميع القنوات السمعية البصرية", مبرزا عزم السلطة على "ضبط المشهد السمعي البصري وتطويره بما يخدم المهنة وأخلاقياتها وعدم الانجرار وراء الربح المادي التجاري على حساب هذه الضوابط".

بالمقابل, رحبت مسؤولة القناة ثمنت "تحركات سلطة ضبط السمعي البصري لإعادة الأمور إلى نصابها والالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية", كما "قدمت اعتذار القناة حول ما صدر من مقدم الحصة وأكدت احترام القناة للمرجعية الدينية الوطنية والمصلحة العامة للبلاد خاصة في هذه الظروف الاستثنائية ورفضها لتسييس الدين لأغراض مشبوهة". و التزمت مسؤولة القناة بقرار سلطة ضبط السمعي البصري القاضي بتوقيف الحصة ومقدمها نهائيا وتقديم اعتذار مكتوب للوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا :الافتاء بإخراج زكاة عيد الفطر في بداية رمضان "جمع للجهود في ظل الظرف الصعب الحالي"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيار 2020 15:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.27

فيروس كورونا : الجيش الوطني الشعبي وقف الى جانب شعبه بتجنيد كل طاقاته البشرية والمادية

20.05.27

الاعلان قريبا على تأسيس "جائزة للأدب و اللغة الأمازيغية"

20.05.27

8 مايو 1945: يوم للذاكرة وتاريخ يأبى النسيان

20.05.27

رئيس الجمهورية يستقبل المجاهد و الوزير الأسبق دحو ولد قابلية

20.05.27

كورونا :الافتاء بإخراج زكاة عيد الفطر في بداية رمضان "جمع للجهود في ظل الظرف الصعب الحالي"

20.05.27

مشروع قانون المالية التكميلي 2020: نواب مجلس الشعبي الوطني ينتقدون المقاربة الضريبية في…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.25

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً

20.05.26

وصول وسائل الإعلام للمعلومة يندرج ضمن "الحق في الخدمة العمومية"

20.05.26

بوحميدي: منظمات غير حكومية دولية تريد توجيه الحراك من أجل إحلال الفوضى في الجزائر

20.05.26

مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر

20.05.25

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية تيمتها الثقافة والتسامح بين زمنين

20.05.25

الروائي سمير قاسيمي ينشط ورشات كتابة افتراضية