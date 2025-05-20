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الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا من شاطئ تنس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 20:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا من شاطئ تنس

 

الشلف -أحبطت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بـ "قالول" دائرة أبو الحسن (49 كلم شمال غرب الشلف) محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا عبر شاطئ تنس (55 كلم شمال الولاية) ,حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن هذه العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها وجود أشخاص بصدد تنظيم هجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية (الحرقة) انطلاقا من شاطئ تنس, لتباشر على إثرها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تحرياتها وأبحاثها.

واستنادا للمصدر كللت هذه العملية بتوقيف المشتبه فيهم الذين ينحدرون من ولاية الشلف وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و 40 سنة, و هم بصدد مغادرة التراب الوطني عبر البحر وضبط بحوزتهم 3000 لتر من الوقود بالإضافة إلي مبلغ مالي يقدر بـ 60000 د ج و 50 أورو.

كما تم حجز سيارة نقل جماعي, شاحنة صغيرة, سيارة سياحية.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم أمام محكمة تنس عن قضية "جنحة تهريب المهاجرين و جنحة مغادرة التراب الوطني بدون رخصة".

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الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا من شاطئ تنس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 20:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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