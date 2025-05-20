مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر

الجزائر- كشفت مصالح الأمن الوطني يوم الثلاثاء أنه تم, خلال يومي عيد الفطر, وضع 5.319 شخص محل إجراء قضائي ووضع 1.647 مركبة و602 دراجة نارية في المحشر بسبب مخالفات تتعلق بأحكام اللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد, أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني, العميد الأول للشرطة لعروم أعمر, أن مصالح الشرطة سجلت, خلال نفس الفترة, 79 مخالفة منها 52 متعلقة بالتجمع لأكثر من شخصين و27 مرتبطة بعدم احترام مسافة الأمان الصحية.

وأوضح أن هذه المناسبة عرفت "عدة مبادرات تضامنية إنسانية رافقتها حملات توعوية حول ضرورة احترام تدابير الحجر الصحي, حيث قامت مختلف مصالح الشرطة بتوزيع 50.000 كمامة على المواطنين عبر العديد من ولايات الوطن مع برمجة زيارات لبعض المرضى بالمستشفيات ودور العجزة, بالإضافة إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية لفائدة مستعملي الطريق العام طيلة فترات ما قبل الحجر الصحي".

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