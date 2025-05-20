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مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 16:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 33 مرات
مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر

الجزائر- كشفت مصالح الأمن الوطني يوم الثلاثاء أنه تم, خلال يومي عيد الفطر, وضع 5.319 شخص محل إجراء قضائي ووضع 1.647 مركبة و602 دراجة نارية في المحشر بسبب مخالفات تتعلق بأحكام اللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد, أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني, العميد الأول للشرطة لعروم أعمر, أن مصالح الشرطة سجلت, خلال نفس الفترة, 79 مخالفة منها 52 متعلقة بالتجمع لأكثر من شخصين و27 مرتبطة بعدم احترام مسافة الأمان الصحية.

وأوضح أن هذه المناسبة عرفت "عدة مبادرات تضامنية إنسانية رافقتها حملات توعوية حول ضرورة احترام تدابير الحجر الصحي, حيث قامت مختلف مصالح الشرطة بتوزيع 50.000 كمامة على المواطنين عبر العديد من ولايات الوطن مع برمجة زيارات لبعض المرضى بالمستشفيات ودور العجزة, بالإضافة إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية لفائدة مستعملي الطريق العام طيلة فترات ما قبل الحجر الصحي".

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وأضاف السيد لعروم أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني "تبقى ساهرة على حماية المواطن والحفاظ على الصحة العمومية وتأمين الممتلكات وتطبيق التنظيم المتعلق بإجراءات الحجر الصحي وأحكام اللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية والحد من فيروس كورونا", داعيا مستعملي الطريق العام الى "توخي الحي طة والحذر" ومذكرا بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاعات 24 ساعة/24 ساعة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 أيار 2020 17:15
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مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 16:58     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 33 مرة   شارك

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