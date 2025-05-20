كوفيد 19: إجراء 76 عملية تحسيسية من طرف وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية

الجزائر - أجرت وحدات الحماية المدنية في الفترة الممتدة ما بين 25 و26 مايو أي خلال "24 ساعة الأخيرة" 76 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين ب 13 ولاية من الوطن مست (55 بلدية) تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي لتفادي انتشار وباء كورونا "كوفيد 19 "-- كما أكده اليوم الثلاثاء بيان من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات البيان أنه هلال نفس هذه الفترة قامت وحدات الحماية المدنية فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 بـ 76 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين في 13 ولاية من الوطن مست ( 55 بلدية ) لحثهم وتذكيرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 111 عملية تعقيم عامة عبر مختلف 20 ولايات مست (64 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع .

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 512 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و70 سيارة إسعاف و 61 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 03 ولايات بكل من ولاية الجزائر، ولاية خنشلة وولاية تمنراست.

من جهة اخرى قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة بـ 33 تدخل من أجل التكفل بضحايا حوادث المرور التي خلفت 31 اصابة بجروح متفاوتة الخطورة ، تم إسعاف الجرحى و تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة من اجل 01 حالة وفاة داخل سد ­­"ولجت ملاق"، يتعلق الأمر ب شاب يبلغ من العمر 23 سنة متوفي غرقا ببلدية و دائرة العوينات ولاية يضيف ذات البيان .

من جهة اخرى سجلت 05 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولايات تيزي وزو، البليدة، تندوف، أدرار و ولاية عين الدفلى حيث تم تسجيل اصابة 01 شخص يعاني من إختناق في فرن داخل وحدة التسخين مساحتها 1400م يقع بجناح وحدة إنتاج و تركيب المحولات الكهربائية بمؤسسة "سويدي كابل" بالمنطقة الصناعية، بلدية و دائرة عين الدفلى ، تم التكفل بالضحية و تحويله الى المستشفى المحلي.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الشلف من أجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى "جرنازة درمول" ببلدية تنس تم السيطرة و محاسرة الحريق و إخماده نهائيا من طرف أعوان الحماية المدنية كما اكده ذات البيان.