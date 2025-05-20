حوادث مرور : وفاة 3 أشخاص وإصابة 184 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

وأوضح المصدر أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 25 مايو الجاري, و إلى غاية صبيحة هذا اليوم (الاثنين) على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال ال48 ساعة الأخيرة) سجلت وحدات الحماية المدنية 6637 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور و الحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي و إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية و كذا عمليات التحسيس و التطهير فيما يخص فيروس كوفيد19.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 , قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة -حسب البيان- بـ 246 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر مختلف 40 ولايات مست ( 194بلدية ) تحثهم وتذكرهم فيها على "ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 194 عملية تعقيم عامة عبر مختلف 40 ولايات مست (136 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وتمت الاشارة بالمناسبة إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 518 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 32 سيارة إسعاف و 111 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايات الجزائر و خنشلة وتمنراست. كما تدخلت الحماية المدنية لولاية بومرداس من جهة أخرى من أجل انتشال جثة داخل بركة مائية. ويتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 15 سنة توفي غرقا بالمكان المسمى صفصاف، بلدية تيجلابين ولاية بومرداس.

و قامت مصالح الحماية المدنية أيضا بتقديم الإسعافات الأولية ل 18 ضحية جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون المنبعث من مسخنات المياه في كل من ولايات تيبازة و معسكر والبيض و ميلة بحيث تم التكفل بهم بعين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية. وخلص بيان الحماية المدنية الى القول بأنه تم تسجيل حريقين (02 ) حضريين خلال ال48 ساعة الماضية بكل من ولايتي ورقلة و سيدي بلعباس مما تسبب في اصابة 07 اشخاص بضيق في التنفس.