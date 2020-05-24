Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بومرداس: إنتشال جثة طفل غرق في حوض مائي بتيجلابين

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 14:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات

بومرداس- إنتشلت مصالح الحماية المدنية ببومرداس, جثة طفل في ال 16 من العمر بعدما غرق في حوض مائي بضواحي بلدية تيجلابين (شرق الولاية), حسبما علم يوم الأحد من الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول بوشاشية حسين مسؤول خلية الإعلام بهذا الجهاز لوأج أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالولاية مدعمة بالوحدة البحرية تدخلا في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم لإجلاء جثة طفل غريق في حوض مائي بالمكان المسمي "الصفصاف" بضواحي بلدية تيجلابين .

و أفاد نفس المصدر بأنه تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي الثنية , لافتا الى أنه يجري حاليا تحديد أسباب الغرق.

تجدر الإشارة الى أنه تم تسجيل حادث مماثل منتصف شهر رمضان المنقضي , حيث غرق أربعة أطفال ( 3 ذكور و طفلة ) أعمارهم ما بين 7 و 11 سنة من عائلتين مختلفتين , في حوض مائي بقرية " البريج" بضواحي بلدية الناصرية .

كلـمات مفتـاحيــة :
بومرداس: إنتشال جثة طفل غرق في حوض مائي بتيجلابين
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 14:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.24

كوفيد-19: تخصيص 157 حافلة لنقل مستخدمي الصحة يوميا منذ فرض الحجر المنزلي

20.05.24

بومرداس: إنتشال جثة طفل غرق في حوض مائي بتيجلابين

20.05.24

بن بوزيد يكشف عن أولويات القطاع بعد رفع الحجر الصحي

20.05.24

عيد الفطر بالشلف: إحياء للعادات وإلتزام بمجابهة فيروس كورونا

20.05.24

قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالعاصمة في عيد الفطر

20.05.24

وزير الاتصال يثمن جهود عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.22

الحجر الصحي: "عقوبات صارمة" ضد التجار المخالفين