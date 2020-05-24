بومرداس: إنتشال جثة طفل غرق في حوض مائي بتيجلابين

وأوضح الملازم الأول بوشاشية حسين مسؤول خلية الإعلام بهذا الجهاز لوأج أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالولاية مدعمة بالوحدة البحرية تدخلا في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم لإجلاء جثة طفل غريق في حوض مائي بالمكان المسمي "الصفصاف" بضواحي بلدية تيجلابين .
و أفاد نفس المصدر بأنه تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي الثنية , لافتا الى أنه يجري حاليا تحديد أسباب الغرق.
تجدر الإشارة الى أنه تم تسجيل حادث مماثل منتصف شهر رمضان المنقضي , حيث غرق أربعة أطفال ( 3 ذكور و طفلة ) أعمارهم ما بين 7 و 11 سنة من عائلتين مختلفتين , في حوض مائي بقرية " البريج" بضواحي بلدية الناصرية .