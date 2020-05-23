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عيد الفطر: الحماية المدنية تذكر بتعليمات السلامة أثناء استخدام الأطفال للألعاب

  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

 

الجزائر- شددت المديرية العامة للحماية المدنية, يوم السبت في بيان لها, على ضرورة رفع الأولياء لدرجة الحيطة و الحذر لتفادي سوء استخدام الألعاب من طرف الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك, حفاظا على سلامتهم.

و تحسبا لعيد الفطر المبارك و من أجل الوقاية من مختلف الحوادث كالحروق و الاختناقات و الجروح البليغة التي تخلف العديد من الضحايا كل سنة خاصة لدى فئة الأطفال, تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين، خاصة الأولياء, إلى رفع درجة الحيطة والحذر بسبب خطورة وسوء استعمال بعض الألعاب.

و تنبه ذات المصالح إلى أن استعمال هذه الألعاب "يجب أن يتم وفق احترام إرشادات السلامة", و من بينها إلزامية أن تكون تتناسب مع سن الطفل، واستخدام الألعاب ذات الجودة العالية التي تكون أقل خطرا, مع إعطاء الأولوية لتلك التي تظهر عليها بيانات المصنع أو المستورد.

كما تشدد على ضرورة المراقبة الدائمة للأطفال أثناء استخدامهم للألعاب مع الحرص على إزالة أغلفة الألعاب والتخلص منها بسرعة، على غرار الأكياس والأغلفة البلاستيكية و المسامير والسحابات، لكونها قد تمثل خطرا محتملا للاختناق.

و في ذات الصدد, تلفت المديرية العامة للحماية المدنية انتباه الأولياء إلى ضرورة الاحتفاظ بجميع الألعاب، خصوصا منها اللينة، بعيدا عن مصادر الحرارة، إذ قد تتسبب في اندلاع الحرائق و حدوث إصابات أو أضرار بالممتلكات, فضلا عن المراقبة الدائمة لحالة الألعاب، و التحقق من أنها لا تشكل خطرا على الأطفال كالأجزاء والقطع المكسورة و الحواف الحادة.

كما دعت إلى تجنب شراء اللعب المزودة بالحبال الطويلة لأنها كافية للالتفاف حول رقبة الطفل و تعريضه بالتالي لخطر الخنق, يضيف المصدر ذاته.

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عيد الفطر: الحماية المدنية تذكر بتعليمات السلامة أثناء استخدام الأطفال للألعاب
  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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