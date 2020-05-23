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أمن ولاية الجزائر: تدابير أمنية لمرافقة وحماية المواطنين خلال أيام العيد

  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 15:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
أمن ولاية الجزائر: تدابير أمنية لمرافقة وحماية المواطنين خلال أيام العيد

الجزائر- سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسبة حلول عيد الفطر غدا الأحد مخططا أمنيا "محكما" لضمان التغطية الأمنية "الشاملة والفعالة" ليومي العيد خصوصا وأنه يأتي هذه السنة في ظروف خاصة ومرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد, حسبما أكده يوم السبت بيان ذات المصالح.

وأوضح البيان إنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية مع تعزيز انتشار مختلف التشكيلات الأمنية ودوريات الشرطة الراكبة والراجلة وتكثيف المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة لغرض تطبيق الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وأضاف ان هذه التدابير هدفها حماية الموطنين والحفاظ على الصحة العامة إذ ستواصل مصالح أمن ولاية الجزائر عملها التحسيسي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا من خلال المشاركة في الحملة الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار "عيد الفطر بدون عدوى" من خلال توزيع الكمامات الوقائية مع دعوة المواطنين للالتزام بالحجر والتباعد الصحيين واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية.

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كما دعت مصالح الأمن الولائي بهذه المناسبة المواطنين إلى المزيد من الوعي واليقظة لتحقيق الأمن والسكينة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان بأرقام المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في الخط 1748 وخط 104 وخط شرطة النجدة 17 التي تبقى في خدمة المواطنين طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 سا.

كما تبقى الدعائم الإتصالية لأمن ولاية الجزائرمسخرة للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن في نفسه، صحته وممتلكاته, حسب ما جاء في البيان.

آخر تعديل على السبت, 23 أيار 2020 15:24
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أمن ولاية الجزائر: تدابير أمنية لمرافقة وحماية المواطنين خلال أيام العيد
  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 15:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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