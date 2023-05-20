حوادث مرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 340 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية أم البواقي بوفاة شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح.
وأضاف البيان بأن مصالح الحماية المدنية "قامت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 23 مايو 2020 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 عبر كافة التراب الوطني, بـ 391 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر مختلف الولايات مست (239) بلدية, تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".
وفي نفس السياق "قامت ذات المصالح بـ 366 عملية تعقيم عامة عبر مختلف الولايات مست (232 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".
و"خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين -- يضيف البيان-- 2113 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 417 سيارة إسعاف و 291 شاحنة بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 03 ولايات بكل من ولاية الجزائر, ولاية خنشلة وولاية تمنراست".
وخلال ذات الفترة (48 ساعة الأخيرة) "تدخلت وحدات الحماية المدنية لأجل 03 وفيات على مستوى المجمعات المائية: ولاية قالمة وفاة طفلين يبلغان من العمر 16 و 13 سنة غرقا بواد سيبوس بالمكان المسمى قلعة الكحلة ببلدية بوشقوف, ولاية الجلفة انتشال شاب يبلغ من العمر 19 سنة غرقا في مجمع مائي بمنطقة قوارير بلدية بويرة الاحداب, حيث تم نقل جثث الضحايا إلى المصالح الاستشفائية من طرف الحماية المدنية".
كما قامت المصالح ذاتها "بتقديم الإسعافات الأولية لـ07 ضحايا لهم بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من مسخنات الماء في كل من ولايتي برج بوعريريج وأم البواقي داخل منازلهم وتم إسعاف الضحايا ونقلهم في حالة مقبولة الى المراكز الاستشفائية مع تسجيل حالة وفاة بولاية تلمسان لطفل يبلغ من العمر 15 سنة مختنقا بغاز المدينة داخل منزل بحي عمر ببلدية مغنية, تم نقل الجثة الى المستشفى المحلي".
للإشارة فقد تم تسجيل 03 حرائق حضرية هامة: ولاية البليدة حريق شقة حي 400 مسكن بلدية أولاد عيش 10 أشخاص مختنقين, ولاية قسنطينة حريق بالمدينة الجديدة على منجلي بلدية الخروب 13 شخص مختنق جراء الدخان وولاية بسكرة حريق منزل ببلدية الفيض تسجيل اصابة 02 شخصين بحروق من الدرجة الأولى, حيث تم التكفل بالضحايا من طرف مصالحنا وتحويلهم إلى المرافق الصحية المحلية".