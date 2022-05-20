كوفيد 19: توزيع 50 ألف كمامة وقائية من فيروس كورونا خلال عيد الفطر المبارك

ا لجزائر - سيتم خلال الحملة الوطنية التوعوية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني ضمن المخطط الامني بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار "عيد الفطر بدون عدوى" توزيع 50 ألف كمامة وقائية على المواطنين في مبادرة تضامنية للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد 19"،كما أكده اليوم الجمعة بيان من مصالح الامن الوطني .

وتهدف هذه العملية التي ستشمل في بدايتها ثمانية ولايات من الوطن وهي "الجزائر البليدة وهران قسنطينة سطيف بجاية ورقلة والمدية" حسب ذات البيان الى"توعية المواطنين وتحفيزهم على المزيد من الالتزام باستعمال الكمامات كاجراء صحي للوقاية والحفاظ على الصحة الفردية والجماعية في المجتمع".

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وسيتم خلال هذه العملية --يضيف ذات المصدر-- "انجاز 50 ألف كمامة وقائية كدفعة اولى من طرف الورشات الجهوية للخياطة لتزويد أفراد الشرطة بها حيث سيخصص جزءا منها للمواطنين لتوزيعها على مستوى الاحياء والاماكن العمومية ونقاط التسوق ومحلات تموين المواطنين ونقاط المراقبة الامنية".

وفي هذا الاطار "قامت مصالح كل من ولايتي المدية وسطيف بتوزيع 10 الاف كمامة وقائية على المواطنين عبر كامل القطاع اختصاصها حيث لاقت العملية التحضيرية للاستعمال اليومي لهذه الوسيلة الوقائية من فرسو كورونا تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين" يضيف بيان مصالح الامن الوطني.