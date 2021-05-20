كوفيد-19 : 186 إصابة جديدة, 94 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

الوقاية من كوفيد 19: إشراك المساجد في توزيع الكمامات بدءا من أول أيام عيد الفطر -

تسخير قرابة 43 الف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الفطر -

وزيرا البريد والسكن يتفقدان عملية تزويد سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة بخدمة الانترنت -

وهران: وزيرة العلاقات مع البرلمان توزع 10 ألاف كمامة على الأطفال المصابين بالسرطان -

عيد الفطر: الجزائرية للطرق السيارة تؤكد جاهزيتها للخدمة لفائدة الحاملين لرخص التنقل -

الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء : فرق المداومة مجندة طيلة أيام عيد الفطر -

وزارة الفلاحة تصادق على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية -

فيلم وثائقي من انتاج سلوفيني يستعرض كفاح الشعب الصحراوي -

حجز أزيد من 33 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان -

حوادث المرور: وفاة 878 شخصا وإصابة 8023 آخرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية -

جبهة البوليساريو لا يمكن أن تقبل بأي حل لا يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال -

عيد الفطر : تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات بما في ذلك الدراجات النارية حتى خارج أوقات الحجر -

فيروس كورونا: انخفاض معتبر للعائدات الضريبية -

مشروع قانون المالية التكميلي 2020 : تخفيض أول بقيمة 141 مليار دينار من ميزانية التسيير -

المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة عيد الفطر -

كوفيد 19: الإعلان عن انطلاق حملة توعوية حول الالتزام باستعمال الكمامات -

عيد الفطر: الاول والثاني من شوال عطلة مدفوعة الاجر -

طاقة شمسية: نحو إطلاق مشروع لإنتاج 4.000 ميغاوات باستثمار يزيد عن 3 مليار دولار -