تسخير قرابة 43 الف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الفطر

و قال السيد رزيق خلال اجتماع له بمقر الوزارة بخصوص مداومة التجار يومي عيد الفطر ان هذه المداومة ستكون من الساعة السابعة (00سا7) صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الزوال (00سا13) مضيفا أنه بسبب تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر فقد طلب من التجار الالتحاق بمحلاتهم راجلين ضمانا للخدمة لفائدة المواطنين.
وأوضح ان هذا الظرف الخاص و الاجراءات الاستثنائية حتمت على القطاع التكيف معها لتوفير الخدمة للمواطنين حتى يتمكنوا من اقتناء مختلف حاجياتهم.