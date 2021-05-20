وأوضح المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 فقد تم تسجيل انخفاضا في عدد القتلى بنسبة 70. 6 بالمائة وفي عدد الجرحى بنسبة 20.96 بالمائة وكذا في عدد الحوادث بنسبة 18.89 بالمائة.
حوادث المرور: وفاة 878 شخصا وإصابة 8023 آخرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية
أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 13:30 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 16 مرات
الجزائر - لقي 878 شخصا حتفهم وأصيب 8023 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5994 حادث مرور سجل على مستوى المناطق الحضرية والريفية عبر التراب الوطني خلال الاربعة أشهر الاولى من السنة الجارية, حسب ما أفادت به الخميس المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
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