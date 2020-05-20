المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة عيد الفطر

الجزائر - سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك، يتزامن هذا العام مع تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات الجهاز الأمني.

ويرتكز المخطط الأمني على "مواصلة التوعية والتحسيس من كل تهديدات سلامة المواطنين وحماية الممتلكات ومكافحة الجريمة والوقاية منها، مع التركيز على التدابير الاستثنائية المتعلقة بالحجر الصحي وضبط حركة المرور سواء داخل الولايات أو بينها".

وتسهر مصالح الشرطة، من خلال تعزيز تشكيلاتها أيام العيد، على "التطبيق الصارم لكافة اللوائح التنظيمية والقرارات المرتبطة بتدابير الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ومنها تكثيف نقاط المراقبة للالتزام بأوقات الحجر الصحي ومراقبة تراخيص التنقل المسلمة في هذا الظرف لدواعي الخدمة العمومية وتشديد مراقبة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتدابير الغلق أو ممارسة النشاط تحت شروط الوقاية وارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي".

ومن بين هذه التدابير أيضا "محاربة كل أشكال المضاربة والنشاطات التجارية غير المرخصة وتفادي التنقل بالمركبات داخل إقليم الولاية أو بين مختلف الولايات وتجنب التنقلات والتجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس كالأعراس والجنائز والزيارات العائلية وعيادة المرضى وزيارة المقابر".

وبالنسبة لمكافحة الجريمة والوقاية منها، فسيتم "تعزيز الدوريات في المحيط العمراني والأحياء والتجمعات السكنية لاستباق أي عمل إجرامي قد يستهدف الأشخاص أو الممتلكات مع تدعيم حواجز المراقبة الأمنية لإحباط أي محاولة للتهريب أو نقل أي مواد محظورة أو المخدرات".

=توزيع 50 ألف كمامة على المواطنين=

وبخصوص عمليات التوعية، يعرف المخطط الأمني لهذه السنة مبادرة توعوية تضامنية تتمثل في الحملة الوطنية التي تطلقها المديرية العامة للأمن الوطني بداية من يوم غد الخميس تحت شعار "عيد الفطر بدون عدوى" بتوزيع 50 ألف كمامة على المواطنين في مبادرة تضامنية ووقائية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد19، وذلك بهدف توعية المواطنين ودعوتهم الى "مزيد من الحرص والحيطة والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة الفردية والجماعية".

وفي هذا الصدد، أكد عميد أول للشرطة، أعمر لعروم، مدير الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الحملة الوطنية "ستشمل في بدايتها 8 ولايات وهي الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، سطيف، بجاية، ورقلة والمدية".

إقرأ أيضا: كوفيد 19: الإعلان عن انطلاق حملة توعوية حول الالتزام باستعمال الكمامات وستعرف الحملة توزيع في دفعة أولى "50.000 كمامة وقائية على المواطنين على مستوى الأحياء والأماكن العمومية ونقاط التسوق ومحلات تموين المواطنين ونقاط المراقبة الأمنية، تنجزها الورشات الجهوية للخياطة لتدعيم إنتاج الكمامات ومختلف اللوازم التي تستعمل في حماية الأشخاص من خطر وباء كورونا".

وفي هذا الإطار، قام المدير العام للأمن الوطني، خليفة اونيسي، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقد للورشة الجهوية للخياطة بوهران للوقوف على عملية إنجاز هذه المستلزمات الفردية الوقائية بورشات الخياطة التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني التي تزود أفراد الشرطة بهذه المستلزمات الوقائية وتخصص جزءا منها للمواطنين.

وفي سياق متصل، ناشدت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بالتعاون مع أعوانها في تطبيق واحترام التدابير الوقائية للوصول إلى تحقيق الانضباط المجتمعي التام، وتذكر بالرقم الاخضر 1548 ورقم النجدة 17 لتلقي البلاغات والإصغاء لانشغالات المواطنين 24/24 ساعة.





